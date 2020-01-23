Как выглядит Холостяк 10 - в сети появилось фото героя-красавчика

Телеканал СТБ продолжает раскрывать интригу о десятом Холостяке. Его зовут Макс, он пилот, а также владелец летной школы в Америке. Об этом стало известно сегодня на презентации весеннего сезона СТБ «З любов’ю МОЖЛИВО ВСЕ».

Он ставит себе заоблачные цели и достигает их. Макс много лет шел к своей мечте – покорить небо за штурвалом самолета. А теперь он хочет летать на крыльях любви.

Макс - новый Холостяк 10

Съемки десятого сезона реалити уже подходят к концу. Премьера проекта состоится на СТБ 6 марта.

Ведущий – Григорий Решетник.

Напомним, на прошлой неделе о своей помолвке сообщила пара, которая сложилась в 9 сезоне проекта «Холостяк» – Никита Добрынин и Даша Квиткова. В ноябре они отметили годовщину своих отношений. А на Бали, куда Никита с Дашей отправились отдыхать, мужчина сделал своей избраннице предложение.

Напомним, ранее Никита Добрынин (Холостяк 9) рассказали о помолвке на Бали, которая состоялась 17 января.

Никита рассказал, что ждал того самого момента, чтобы позвать Дашу замуж - и Бали идеально подошло для этого.

"Я бы сделал предложение и раньше. Но искал особенный момент, чтобы это событие запомнилось нам на всю жизнь. Скажу честно, что изначально было несколько идей. Но когда понял, что нас ждет поездка на Бали, решил сделать предложение здесь. Этот остров невероятно красивый, загадочный и отчасти мистический", - признался мужчина.