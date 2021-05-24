Всю жизнь тебя люблю: Настя Каменских и Потап отметили вторую годовщину свадьбы
Потап и Настя Каменских отпразлновали вторую годовщину свадьбы - 23 мая 2019 года исполнители, скрывавшие свой роман около 13 лет, поженились и устроили пышную свадьбу. Супруги поздравили друг друга трогательными словами и показали новые фото со свадьбы.
Трепетными кадрами Потап и Настя поделились на своих страничках в Instagram.
Так, Потап опубликовал слайд-шоу из свадебных фото с любимой под новую песню "Ровно".
"Ровно всю жизнь я тебя люблю и поздравляю, мое сонечко", - подписал ролик продюсер.
В свою очередь Настя опубликовала подборку ярких кадров со свадьбы.
"Моменты любви", - написала певица.
Настя Каменских растрогала архивными фото со свадьбы с Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)
Также она выложила архивное видео, показав свое утро невесты и моменты того дня.
"Сладкие воспоминания с особенного дня в нашей жизни. С годовщиной нас", - прокомментировала публикацию Каменских.
Поклонники пришли в восторг и искупали пару в поздравлениях и теплых пожеланиях. К слову, многие желают Насте и Потапу обзавестись детьми.
- Очень красивая была свадьба
- С самого начала вашего дуэта видела вас парой! Добра и мира Вам
- Какие классные
- Яка енергія з цих прекрасних світлин
- Счастья вам и деток больше
- Молодці, тепер діточок, як на небі зірочок
- Боже! Как же это красиво! Любовь, любовь в каждом фото
- Обожаю. Поздравляю вас, сладкая парочка!
- Поздравляю вас с этим волшебным праздником любви, оставайтесь такими же милыми, немножко смешными, и трогательными
- Поздравляю со Второй Годовщиной! Пусть появятся у Вас маленькие Потапчики, которые будут бегать по дому и приносить счастье
- Ждем красивейших деток, держим за вашу семью кулачки
- Вы чудесные! Берегите свои чувства
Напомним, ранее Настя Каменских рассказала о праздновании годовщины свадьбы с Потапом и пополнении в семье.