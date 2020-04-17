Вся жизнь как на ладони: Влад Дарвин рассказал, как не ссориться со второй половинкой на карантине

Как известно, в Китае во время карантина выросло количество разводов — с 24 февраля уже развелось более 300 пар. “Молодые люди проводят много времени дома. Они чаще ругаются из-за всяких мелочей, часто серьезно, из-за чего и подают на развод”, — уточняет Daily Mail. Карантин из-за коронавируса стал испытанием для пар, которые могут проверить прочность отношений в этот непростой период.

Певец и композитор Vlad Darwin поделился с читателями LITE/ РБК-Украина своими советами на тему того, как не поссориться со второй половинкой во время карантина.

Так, украинский певец признается, что он и его супруга Кристина — очень темпераментная пара.

“Наверное, главное, чем я занимаюсь на карантине, - это общение со своей супругой. Мы очень темпераментная пара, но за прошлый месяц мы достаточно далеко продвинулись в вопросах контроля эмоций. Нам помогают медитации, йога и физические упражнения”, — отмечает Влад.

Также певец перечислил множество вариантов совместных занятий с возлюбленной.

“Мой личный способ не ссориться с любимой на карантине - соблюдать режим дня и грамотно ставить совместные и личные цели и помогать друг другу их достигать. Например, освоить новую программу-редактор, написать новый музыкальный альбом, выйти в стойку на руках или в сложную йога-асану, создать родовое древо. Такой целью может стать даже генеральная уборка, мини ремонт или пересадка домашних растений. Когда супруги заняты делом, совместное общение приносит пользу и удовольствие. А самое сложное - навести порядок в документах, папках, в рабочих файлах. Это очень полезная работа. Вся жизнь как на ладони!” — подытожил Влад Дарвин.

Напомним, что на днях Vlad Darwin вместе с певицей Alyosha презентовал новую версию песни "Торнадо" от тандема диджеев и саундпродюсеров Midnight Daddies.

Alyosha & Vlad Darwin - Торнадо (Midnight Daddies remix)