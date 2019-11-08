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Вся светится! Настя Каминских в кожаном экстра-мини поделилась своим счастьем

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.11.2019 - 09:58
Вся светится! Настя Каминских в кожаном экстра-мини поделилась своим счастьем
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица продолжает покорять радиостанции и ТВ-пространство Мексики

Настя Каменских успешно штудирувать радиостанции и телеканалы Мексике с презентацией своего нового хита "ELEFANTE", который за короткое время успел взорвать сеть и набрал с момента премьеры более 8 млн. просмотров на YouTube. Ее муж, продюсер и рэпер Потап поддерживает жену и сопровождает ее на встречах. Настя признает, что счастлива находиться в Мехико и рассказать всему миру о свом творчестве, ведь она не забывает о важной цели – получить "Грэмми"! Так, артистка поделилась своим новым эффектным образом, в котором посетила офис популярной испаноязычной музыкальной платформы Claro Música.

Певица предпочла короткую кожаную юбку, трендовую черную джинсовую удлиненную куртку с бахромой на рукавах и узором на спине, а также удобные белые массивные кроссовки. Настя широко лучезарно улыбается в камеру, позируя на залитой солнцем улице.

"Я так счастлива быть здесь и презентовать свою новую песню ELEFANTE! Дела идут очень хорошо и я так взволнована всем, что здесь происходит!" - призналась певица.

Вся светится! Настя Каминских в кожаном экстра-мини поделилась своим счастьем

Вся светится! Настя Каминских в кожаном экстра-мини поделилась своим счастьем

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники оценили образ Насти и ее стройные ножки, но особенно ем бросился в глаза ее счастливый вид.

  • Як завжди дуже позитивна, мила, щира! Так тримати!
  • Уматовая, просто
  • Красуня
  • Какие ноги
  • Анастасия, счастье Вам к лицу. Вы вся светитесь лучиками любви
  • Красотка
  • Ооочень красивая!
  • Сияющая красотка!
  • Как будто лет 17
  • Красотуля

Скриншот комментариев

В сториз Claro Música появилось несколько кадров, сделанных во время интервью Насти. В студии певица избавилась от куртки и оказалась в черной майке, которая подчеркнула ее сочные формы.

Настя Каменских (фото: instagram.com/claromusica)

Ранее Настя Каменских взволновала сеть образом в кожаном топе и облегающей юбке с крупным цветочным принтом.

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