Вся в маму! Стройная дочь Оли Поляковой в купальнике восхитила фигурой

Дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша Полякова пробует свои силы в модельном бизнесе, правда, ей не чужда и сцена – она профессионально занимается вокалом и успела выступить на нескольких концертах. Летом девочка провела время в модельном лагере в Греции и Украине. Дома же она усиленно занимается спортом со своей звездной мамой под руководством тренера. Результаты ее усилий можно оценить на фото в купальнике, которые Маша опубликовала в Instagram.

Так, девочка запечатлена в сдельном купальнике оливкового оттенка. На верх она набросила трендовую баску-юбку с большими карманами.

Маша распустила длинные роскошные локоны, а ее макияж в стиле нюд был максимально естественным и незаметным. Она мастерски позировала перед камерой, закрыв глаза и подставив лицо солнцу.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Кто соскучился по лету, поставьте +, а кто хочет зиму -. Давайте проверим, кого больше. Лично я +", - подписала она солнечные кадры.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Среди подписчиков дочери певицы оказалось больше теплолюбивых фолловеров. Не обошлось и без комплиментов для стройной начинающей звезды.

Красотка

Чарівна Машуля

Ой, какая красивая девочка

Очаровашка

Ты гарнюня

Длинноногая, вся в маму!

Волосы и ноги просто

Дуже красива!

Скриншот комментариев

Ранее Маша Полякова поделилась кадрами семейной прогулки по исторической части Львова. Пока мама готовилась к концерту, девочка отправилась на променад с папой.

Ранее Оля Полякова показала фото из Львова, на котором позирует на крыше Ратуши и наслаждается видом на город с высоты.