Вся в маму: 5-летняя дочь Екатерины Кухар восхитила поперечным шпагатом

Звездная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов проводят время на самоизоляции с двумя детьми в загородном доме. При этом прима-балерина и премьер призывают фолловеров также оставаться дома! А вот скучать в домашней обстановке большой семье не приходится. Екатерина с удовольствием показывает детали своего карантина. Стоянов также активно делится “карантинными хрониками”. При этом очень часто премьер Национальной оперы Украины показывает кадры именно своей супруги. Новое фото, опубликованное на инстаграм-страничке Александра не может не вдохновлять!

Так, Александр показал поклонникам кадр с супругой и детьми. Как видим, звездная семья спорт не забрасывает.

В кадре Екатерина демонстрирует свою безупречную растяжку. Прима-балерина в удобном облегающем спортивном костюме. Поперечному шпагату Кухар можно только позавидовать!

Отдельного внимания также заслуживает достижение 5-летней Насти. Дочка Кухар и Стоянова также уже садиться в поперечный шпагат - берет пример со своей звездной мамы.

Фото: instagram.com/stoianov_aleksandr

Кстати, как-то Александр Стоянов показал видео с женой и детьми. Настя и Тимур в очередной раз восхитили своими физическими способностями. Дети с легкость занимаются в планке.

“А наша рубрика #осваиваемтикток продолжается! Листайте карусель и пишите в комментариях, кто всё-таки лучше справился: мы с масей или Тима с Настюшей”, - подписал игривое видео Стоянов.

Напомним, ранее Александр Стоянов с сыном повеселили сеть яркой "сменой нарядов".