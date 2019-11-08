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Вся в блестках: Леся Никитюк показала роскошные формы в облегащем наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.11.2019 - 10:32
Вся в блестках: Леся Никитюк показала роскошные формы в облегащем наряде
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк в который раз отметила, что наряд - "самашила"

Леся Никитюк активно приступила к съемках новых выпусков популярной программы “Хто проти блондинок?” на “Новом канале”. Как отметила в хештегах под одной из публикаций Леся, свежие выпуски зрители увидят уже в следующем, 2020 году! Кстати, это далеко не единственный ТВ-проект, где можно увидеть Лесю в роли ведущей. 4 ноября также стартовал новый проект о путешествиях по Украине “LeМаршрутка”. Ранее в Киеве состоялась громкая презентация шоу, во время которой Никитюк назвала топ-5 реформ, которые она бы реализовала на должности “Министра туризма Украины”. Повтор первого выпуска обещают показать уже в эту в субботу, 9 ноября. Пока что Никитюк показывает детали съемок другого шоу. И не забывает демонстрировать поклонникам свои яркие “образы дня”.

Так, детали очередного эффектного лука Никитюк показала на своей страничке в сети instagram (особенно в разделе “сториз”). Новый образ Леся получился весьма необычным, но нарядным. Телеведущая в очередной раз подчеркнула, что ее наряд - из категории “самашила”.

Вся в блестках: Леся Никитюк показала роскошные формы в облегащем наряде

Яркая Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Перед зеркалом Леся красуется в облегающем наряде из черного люрекса. Наряд чем-то напоминает спортивное боди с шортиками. Однако дополнительно декорирован юбкой-баской. Также “боди” открывает плечи ведущей, что сразу же делает образ более вечерним.

Яркая Леся Никитюк

Также Никитюк похвасталась различными яркими украшениями: серьги, подвеска, браслет. Волосы уложены в аккуратные крупные локоны.

"Всім цьомки", — подписала новое селфи Никитюк.

Поклонники Леси буквально засыпали свою любимицу восторженными комментариями:

  • “Леся, ти така суперова моделька та гарна телеведуча”
  • “Після цьомчика у вівторок й досі не мию щоку. Гарного вечора”
  • “Красотка! Обожаю тебя!”
  • “Красавица обалденная!!!”
  • “Красотка! И платье невероятное”
  • “Очень красивая вы”
  • “У вас такі гарні очі”
  • “Красавица моя”

Вся в блестках: Леся Никитюк показала роскошные формы в облегащем наряде

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Леся Никитюк вышла в свет в дерзком образе! Ведущая блистала перед камерами в мини-платье и выскоких ботфортах.

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