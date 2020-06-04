Вся в бабушку: 21-летняя внучка Грейс Келли покоряет сеть жаркими кадрами

Девушка активно ведет Instagram
Легендарная актриса и княгиня Монако Грейс Келли обладала уникальной красотой и шармом. И, как это часто бывает, они передались по наследству и внучке звезды – Камилле Готтлиб. Девушка, которой исполнился уже 21 год, активно ведет Instagram и, как и все молодые люди ее возраста, совсем не против «жарких» кадров.
На микроблог красавицы подписаны около 70 тысяч человек, которым нравится наблюдать за роскошной жизнью девушки. Нужно отметить, что история ее появления на свет весьма необычная. Камилла родилась в семье принцессы Стефании и ее бывшего телохранителя Жана-Раймон Готтлиба. Поскольку влюбленные тщательно скрывали свой роман, имя отца не указано в свидетельстве о рождении девушки, хотя она и унаследовала его фамилию. Камилла является незаконнорожденной, а потому она никогда не сможет стать княгиней Монако. Но глядя на микроблог Готтлиб, это мало ее заботит.
Девушка похожа на Грейс Келли (фото: instagram.com/camillerosegottlieb)
Камилла ведет активный образ жизни и с удовольствием делится с фолловерами снимками со всех уголков мира. Также любит она показывать и моменты из своей «обычной» жизни: вот она примеряет платье от именитого дизайнера, вот – наслаждается чашкой кофе в роскошном интерьере, затем плавает в открытом бассейне с захватывающим видом, а позже отправляется на частном самолете в очередное путешествие… Кстати, девушка очень похожа на звездную бабушку: те же пухлые губы, точеный носик, мягкий овал лица и загадочный взгляд. А современные нравы легко позволяют ей демонстрировать также и свое тело. Фото в купальниках – далеко не редкость на странице красавицы.
Стоит отметить, что внучка Грейс Келли уделяет много времени также и работе. Она организовала свой благотворительный проект, которым активно занимается. Камилла и ее команда запустили специальную образовательную программу, цель которой – объяснять опасность вождения в нетрезвом виде. Примечательно, что бабушка Камиллы погибла в результате автокатастрофы. Грейс Келли была за рулем, когда потеряла управление авто, и оно сорвалось с крутого поворота. В машине также находилась мама девушки – Стефания, которая практически не пострадала. Возможно, именно это заставило Камиллу выбрать тему вождения для своего проекта.
Автор: Lite