Встречаем лето: стильная Лилия Ребрик рассказала, чем ей запомнилась весна

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая призналась, что у нее множество планов на лето

Лилия Ребрик - популярная телеведущая и регулярно демонстрирует подписчикам своего Instagram стильные и эффектные наряды, которые подбирает для появления в эфире ТВ-программы "Ранок з Україною". В последний день весны артистка восхитила фанов ярким летним образом, а также рассказала, какой для нее была уже практически прошедшая весна.

Лилия предстала на фото в женственном ансамбле - салатовой блузке с полуоголенными плечами и глубоким вырезом на груди, и плиссированной серой юбке средней длины. Она дополнила образ босоножками в тон юбки.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Останній день весни і.... зустрічаємо літо!!! Для мене ця весна була ніжною, теплою і... шаленою!!! Судіть самі: молодша донечка зробила перші кроки, старша - закінчила перший клас, а ми з чоловіком нарешті вдвох побували у Парижі! Поділюся з вами: відчуття були, ніби знову пережили перше побачення! Але не розслабляюся! На літо - теж безліч планів: романтичних, спокійних і водночас дуже активних! Все як завжди - не зупиняюся, рухаюся далі в такому ж ритмі, творю сама своє щастя і лишаюся завжди щасливою!!! Що сталося у вас цієї весни? І які плани на літо? Напишіть! Давайте поділимось своїми мріями)", - поделилась Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики оставили комплименты яркому "луку" знаменитости и рассказали, что этой весной произошло в их жизнях.

"Так прекрасна, как само лето!"

"Яке свіже та манке поєднання кольорів!"

"Чарівна"

"Это так прекрасно!!"

"Идеально"

"Кожно разу дивлячись фото з Вами, розумієш, яка ви позитивна людина! Дуже красива!"

"Красотка!"

"Лиля, вы такая красивая так приятно видеть красивых людей..."

"Вы очень красивая женщина, всегда прекрасные со вкусом наряды!!!! А детишки красуни!"

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, стильная Лилия Ребрик пикантно оголилась на камеру.

Ранее Лилия Ребрик и Юрий Горбунов заинтриговали совместным фото и общими планами.

К слову, Лилия Ребрик умилила фото с семейного активного отдыха.