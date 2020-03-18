Всем танцевать: Настя Каменских назвала топ-17 любимых песен для поднятия настроения

На время карантина из-за коронавируса украинские чиновники призывают как можно реже появляться в публичных местах. Отметим, что предварительно карантин продлится до 3 апреля. Теперь многие украинцы гадают, чем занять себя в период вынужденного “безделья”. Им на помощь спешат украинские селебритис. Ранее обширной подборкой любимых фильмов делилась Катя Осадчая. Как выяснилось, телеведущая — любительница ромкомов и кулинарных фильмов. Настя Каменских также не остается в стороне. Певица решила поделиться списком любимых песен на все случаи жизни. И в этом списке не только песни Каменских))

Как и ожидаемо, в плейлисте Насти много латиноамериканских исполнителей. Все же Настя активно движется к покорению этого рынка. Напомним, что топ-мечта украинской красотки — получение латиноамериканской Грэмми.

“Для бодрости духа и классного настроения хорошая музыка — это необходимость. У меня есть свой отдельный плейлист для особых случаев. И я решила поделиться им с вами. Они — это сейчас именно то, что должно подарить вам прекрасное настроение”, — обращается к фолловерам Настя.

Также певица предлагает танцевать! Прямо сейчас!

“Хочу, чтобы вы были настроены оптимистично. Включите одну из этих песен и потанцуйте)” — призывает Настя.

Итак, плейлист для поднятия настроения от Насти Каменских:

NK - Lollipop или Elefante Dua Lipa - Don’t Start Now The Weeknd - Blinding Lights Tyga - Macarena Filv & Edmofo - Clandestina Major Laser & J Balvin - Que Calor Black Eyed Peas, J Balvin - Ritmo Roxanne - Arizona Zervas Harry Styles - Adore You Camila Cabello - My Oh My Lil Baby - Woah Future & Drake - Life Is Good Dj Snake & J Balvin & Tyga - Loco Contigo Maluma & GIMS - Hola Señorita Cardi B & Bad Bunny - I Like It Blackbear - Hot Girl Bummer Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China

“И давайте создадим наш #NKfamily плейлист. Пишите в комментарии вашу самую-самую любимую песню, а я создам из этих песен отдельный плейлист и потом поделюсь им с вами! Это будет лучший плейлист из возможных”, — подытожила Каменских.

Поклонников Насти долго упрашивать не пришлось. Многие написали любимые песни, а также прост оставили приятные отзывы под новым постом исполнительницы.

К слову, свой новый пост Настя сопроводила ярким фото. На снимке исполнительница позирует в эффектном образе. На Насте — желтые брюки-клеш, белье такого же лимонного оттенка. На брюках — декоративный накладной пояс с брюками черного цвета. Волосы Настя заплела в высокую косичку на затылке.

“Что-то в вашем листе нет ни одной отечественной композиции)) ну так же нельзя)”

“Такая идеальная, аж противно))”

“Как всегда превосходна”

“Класний прикид”

“Моя любимая песня Harry Styles - Adore You”

“В моем плейлисте после Lollypop and Elefante идет Shakira, Maluma Clandensino — и танцуется, и убирается, и готовится под них отлично!”

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux