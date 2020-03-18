Всем танцевать: Настя Каменских назвала топ-17 любимых песен для поднятия настроения

Настя призывает поклонников танцевать
На время карантина из-за коронавируса украинские чиновники призывают как можно реже появляться в публичных местах. Отметим, что предварительно карантин продлится до 3 апреля. Теперь многие украинцы гадают, чем занять себя в период вынужденного “безделья”. Им на помощь спешат украинские селебритис. Ранее обширной подборкой любимых фильмов делилась Катя Осадчая. Как выяснилось, телеведущая — любительница ромкомов и кулинарных фильмов. Настя Каменских также не остается в стороне. Певица решила поделиться списком любимых песен на все случаи жизни. И в этом списке не только песни Каменских))
Как и ожидаемо, в плейлисте Насти много латиноамериканских исполнителей. Все же Настя активно движется к покорению этого рынка. Напомним, что топ-мечта украинской красотки — получение латиноамериканской Грэмми.
“Для бодрости духа и классного настроения хорошая музыка — это необходимость. У меня есть свой отдельный плейлист для особых случаев. И я решила поделиться им с вами. Они — это сейчас именно то, что должно подарить вам прекрасное настроение”, — обращается к фолловерам Настя.
Также певица предлагает танцевать! Прямо сейчас!
“Хочу, чтобы вы были настроены оптимистично. Включите одну из этих песен и потанцуйте)” — призывает Настя.
Итак, плейлист для поднятия настроения от Насти Каменских:
“И давайте создадим наш #NKfamily плейлист. Пишите в комментарии вашу самую-самую любимую песню, а я создам из этих песен отдельный плейлист и потом поделюсь им с вами! Это будет лучший плейлист из возможных”, — подытожила Каменских.
Поклонников Насти долго упрашивать не пришлось. Многие написали любимые песни, а также прост оставили приятные отзывы под новым постом исполнительницы.
К слову, свой новый пост Настя сопроводила ярким фото. На снимке исполнительница позирует в эффектном образе. На Насте — желтые брюки-клеш, белье такого же лимонного оттенка. На брюках — декоративный накладной пояс с брюками черного цвета. Волосы Настя заплела в высокую косичку на затылке.
Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux