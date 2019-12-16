Всем сердцем болею: Тина Кароль поддержала участницу Х-фактора 10

Игорь Кондратюу со своими девушками на шоу Х-Фактор (фото: СТБ)

Кароль прислала смс-ку Кондратюку

Участница 10 сезона вокального шоу Х-фактор на СТБ Элина Иващенко в 3 прямом эфире исполнила хит певицы Тины Кароль "Выше облаков". После выступления зал скандировал девушке "Молодец", а судьи захвалили ее за чувственное исполнение. Отреагировала на выступление и сама Тина Кароль.

Так, наставник Элины Игорь Кондратюк заявил в прямом эфире, что певица прислала ему СМС-сообщение с текстом:

"Игорь, привет! Смотрю эфир Х-фактора, всем сердцем болею за Элину, она очень хорошо выступила, достойный голос, настоящая звезда".

Элина Иващенко (фото: СТБ)

В результате зрительского голосования Элина Иващенко уже попала в финал шоу, вместе с Марией Стопник, Георгием Колдуном и Антоном Вельбоем. А кто из этой четверки пройдет в суперфинал и поборется за главный приз шоу, узнаем уже в эту субботу.

Напомним, что ранее Оля Полякова сразила провокационным нарядом на шоу Х-фактор.