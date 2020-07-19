Всем по душе: Лилия Ребрик показала игривое видео с мужем и раскрыла секрет семейной гармонии

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким знают секрет поддержания страсти и романтики в отношениях. Они не раз демонстрировали нежное и трепетное отношение друг к другу , а также учат подписчиков, как сохранить гармонию в семье и подтверждают это своим примером.

Так, Лилия показала, как играет с мужем в бадминтон во дворе их дома. Пара успевает пококетничать на камеру, а не только отыграть сет.

При этом ведущая была в коротком платье, а ее муж не смог пройти мимо жены-красавицы.

Лилия Ребрик с мужем сыграла в бадминтон (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Наші сімейні традиції! Ми - родина танцівників. І чоловік, і старша донечка, і я (звучить гордо) і вже й молодша - ми всі просто обожнюємо танцювати! Це просто невід’ємна частина нашого життя - танці. І вам це, звісно, відомо. Але насправді ми просто обожнюємо спільний рух! Гра в м'яч, стрибки, біг наввипередки, плавання, бадмінтон - для нас це не просто спортивні ігри чи варіант чимось зайняти вільний час, для нас це - те, що об'єднує всю родину: від малого до великого! Завжди і всюди у вільний час ми намагаємось бути разом! У нас не буває так, що дівчата граються чимось там собі, що я десь п'ю каву у самотності, а чоловік - зайнятий чимось своїм. Міцність нашої родини в тому, що ми завжди знаходимо спільне заняття. І головне - воно по душі всім. Ці моменти дуже важливі для нас, дуже такі - потаємні, теплі, особисті. Ось, як на цьому відео: ми з Диким граємо в бадмінтон, Діана це знімає, а Поліна радить Діані з якого ракурсу краще зняти!" - призналась она.

Ранее Лилия Ребрик раскрыла рецепт десерта из домашней клубники.