"Всегда пользовалась успехом у мужчин": Ризатдинова разоткровенничалась о личной жизни после Танцев со звездами 2019

Серебряный призер Танцев со звездами 2019 Анна Ризатдинова после суперфинала призналась, что ей, как спортсменке, было трудно проиграть, но она благодарна за народную любовь и поддержку. Тем ни менее, Анна не унывает, а продолжает поддерживать отношения со своим партнером по паркету Александром Прохоровым. Паре даже приписывают роман, кроме того, поговаривают, что за расположение спортсменки борется экс-"Холостяк" Иракли Макацария. В интервью журналу Viva! гимнастка рассказала, как изменилась ее жизнь после шоу, а также заговорила о личном.

Так, Анна уверяет, что ее сердце сейчас свободно, а на личную жизнь попросту не хватает времени в плотном рабочем графике.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

"Я всегда пользовалась успехом у мужчин, а после проекта моя популярность еще больше выросла. Особенно после того, как мы станцевали румбу. Социальные сети просто взорвались комментариями. У меня появилось очень много поклонников. Но могу сказать, что мое сердце сейчас свободно и открыто. К сожалению, пока у меня нет времени на личную жизнь. С утра до вечера я занята на тренировках, а когда прибегаю домой, мне хочется провести время с сыном, которому меня очень не хватает. Спать я ложусь рано: режим плюс мне нужно хорошо отдохнуть, чтобы на следующий день были силы заниматься. А утром я снова бегу на тренировку. В этом графике пока не остается места для отношений с мужчинами", - посетовала гимнастка.

К слову, Анне все же удалось выкроить вечер и отправиться на церемонию награждения премией M1 Music Awards. На красной дорожке она появилась не сама, а в сопровождении партнера по Танцам со звездами 2019 Александра Прохорова. Сам же танцор нежно называет спортсменку "Ризатдинчик".

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (фото: instagram.com/sasha_prohor)

Напомним, что победитель Танцев со звездами 2019 Евгений Кот честно высказался об Анне Ризатдиновой.