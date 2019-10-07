"Всегда так ходи": Потап в образе "украинского шейха" раззадорил сеть

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Рэпер пообещал поклонникам сделать сюрприз

Потап – большой экспериментатор, причем, как в подходе к музыке, так и касательно имиджа. В прошлом году он шокировал поклонников цветной бородой, регулярно меняет образы, не боясь экстравагантных и броских аутфитов, но теперь предстал перед ними в совершенно новом амплуа – настоящего шейха! Соответствующее фото появилось на странице продюсера в Instagram.

Рэпер надел восточный белоснежный длинный халат и традиционный головной убор – платок гутра со специальным жгутом-ободком икалом. Судя по локации, он находится в зале ожидания аэропорта.

"Что-то будет… Нечто новое приближается", - подписал певец интригующий кадр.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Поклонники заметили, что Потап непривычно гладко выбрит. Кому-то показалось, что ему, наоборот, не хватает бороды, другие сочли образ гармоничным и очень правдоподобным и начали шутить по этому поводу.

Даже сын Софии Ротару, Руслан Едокименко высказался по этому поводу: "Всегда так ходи". Мишель Андраде также оценила перевоплощение своего продюсера. "Леша", - написала она и снабдила комментарий смайлами.

Леша, ты нэпэрэвэршэный

В метро нашем. Но зачем так выбрит?

Ты таки был в прошлой жизни шейхом

Бриться не надо было

У НК теперь есть шейх Абарпатапам

А вам идет

Аааа! Оч крутой образ

Мне одному пришлось приглядывался, кто это?

Ну вылитый шейх

Украинский шейх

Скриншот комментариев

Ранее Потап и Настя Каменских отправились на романтическую прогулку по осеннему лесу. Они повели незабываемое время вместе.

Напомним, что Потап честно высказался об отношениях с экс-супругой Ириной Горовой.