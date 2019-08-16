"Всегда хочу": томная Надежда Мейхер сделала откровенное признание

Артистка снялась в фотосете в лаконичном черном платье и туфлях-лодочках
Надежда Мейхер в последнее время в своем Instagram публикует фото, которые сопровождает чувственными стихами, как собственного сочинения, так и цитирует известных авторов прошлого. Подписчикам остается гадать, какие переживания захватили экс-"ВИА-Гру", однако наедются, что они прекрасны, ведь строки в постах о надеждах и чуде.
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
"Знаешь, чего я хочу — всегда хочу? Потемнения, посветления, преображения. Крайнего мыса чужой души — и своей. Слов, которых никогда не услышишь, не скажешь. Небывающего. Чудовищного. ЧУДА", - подписала Надежда кадр цитатой известной поэтессы Марины Цветаевой. И добавила несколько хэштегов - #маринацветаева, #надеждамейхер, #философияжизни, #вдохновение.
Подписчики оценили женственный образ певицы — лаконичное маленькое черное платье и лодочки в том же цвете, которые подчеркнули яркую внешность Надежды. В качестве акцента образа выступает массивное колье из желтого металла.
Однако, не одними стихами покоряет своих почитателей Надежда Мейхер, недавно она впечатлила изящным танцем на пуантах в балетном классе.
И конечно, что не обойтись в ее постах Instagram без фото в нарядах с глубоким декольте.
Также Надежда Мейхер привела в восторг чувственным снимком в ванной.