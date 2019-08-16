"Всегда хочу": томная Надежда Мейхер сделала откровенное признание

Надежда Мейхер в последнее время в своем Instagram публикует фото, которые сопровождает чувственными стихами, как собственного сочинения, так и цитирует известных авторов прошлого. Подписчикам остается гадать, какие переживания захватили экс-"ВИА-Гру", однако наедются, что они прекрасны, ведь строки в постах о надеждах и чуде.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

"Знаешь, чего я хочу — всегда хочу? Потемнения, посветления, преображения. Крайнего мыса чужой души — и своей. Слов, которых никогда не услышишь, не скажешь. Небывающего. Чудовищного. ЧУДА", - подписала Надежда кадр цитатой известной поэтессы Марины Цветаевой. И добавила несколько хэштегов - #маринацветаева, #надеждамейхер, #философияжизни, #вдохновение.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Подписчики оценили женственный образ певицы — лаконичное маленькое черное платье и лодочки в том же цвете, которые подчеркнули яркую внешность Надежды. В качестве акцента образа выступает массивное колье из желтого металла.

Богиня!

Надежда, вы прекрасны

Идеальная совсем!

Вы невероятно эффектная

Красавица

Такая Wonderfulьная

Яскрава, немає слiв

Вот оно счастье

Муза

И в этих словах вся женщина…

Однако, не одними стихами покоряет своих почитателей Надежда Мейхер, недавно она впечатлила изящным танцем на пуантах в балетном классе.

И конечно, что не обойтись в ее постах Instagram без фото в нарядах с глубоким декольте.

Также Надежда Мейхер привела в восторг чувственным снимком в ванной.