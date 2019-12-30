"Всегда буду идти рядом": победительница Холостяк 9 трепетно поздравила любимого

Холостяк 9 Никита Добрынин 30 декабря празднует день рождения. Накануне знаменательной даты он вместе со своей второй половинкой Дарьей Квитковой отправился в Буковель, где у ведущего запланировано рабочее мероприятие. Пара решила совместить приятное с полезным. Кстати, в январе влюбленные собрались лететь на Бали, где проведут время с друзьями, а также будут исследовать экзотический остров. А пока Даша обратилась к Никите со страницы в Instagram с трогательной поздравительной речью.

В "сториз" девушка сделала слайд-шоу из эксклюзивных кадров и фото пары. На каждом из них она оставила душевное послание для любимого.

“С днем рождения, солнце. Пожалуйста, никогда не теряй себя, свое доброе сердечко, свое стремление путешествовать и узнавать мир. Мое красивое счастье. Пожалуйста, оставайся таким же брутальным, но при этом супер-нежным и милым. Все остальное: тихо и на ушко. Я всегда буду идти рядом и поддерживать тебя", - пообещала она.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

На страничке Даша была более сдержанной и ограничилась лаконичной подписью: "С др". Она опубликовала эффектное фото с Никитой и сравнила их пару с культовой "киношной" четой мистера и миссис Смитт.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Никита поспешил "отметиться" в комментариях. Он оставил множество смалов-сердечек и подпись: "И так миллион раз!"

Скриншот комментариев

Поклонники влюбленных не упустили возможности поздравить экс-холостяка и выразить восхищение парой Никиты и Даши.

Ви нереальні, вам в кіно разом потрібно

Класні.. Вітаю

Вы волшебная пара! Обожаю вас всем сердцем. С Днем рождения, Никита!

Класс

Выглядите круче Анджелины и Бреда

Скриншот комментариев

Напомним, что Холостяк 9 и его избранница рассказали о том, как справляются с конфликтами.