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"Все только вместе!" Каменских и Потап растрогали сеть неиссякаемой романтикой

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.11.2019 - 12:58
"Все только вместе!" Каменских и Потап растрогали сеть неиссякаемой романтикой
Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Артисти показала счастливое фото из Мексики

Потап и Настя Каменских все привыкли делать вместе – заниматься спортом, проводить досуг дома и за его пределами, создавать уникальные творческие проекты и, конечно, путешествовать, ведь пара обожает открывать новые горизонты. Влюбленные отправились в Мексику, где провели незабываемое время у океана, наслаждаясь беззаботным отдыхом, пейзажами и компанией друг друга. Они с удовольствием публиковали целый ворох счастливых фото, а певица в знак бесконечной любви и привязанности к мужу показала в Instagram свежий снимок с Потапом в бассейне.

Рэпер обнимает жену сзади за талию, они зажмурили глаза от удовольствия и, кажется, не замечают никого вокруг. Кстати, артисты позируют в одинаковых жилетах – похоже, они осваивали какой-то активный вид спорта или аттракцион.

"Классно, когда все только вместе, классно, когда получается. Классно, когда так сладко и классно, когда одна любовь на двоих", - романтично подписала кадр счастливая Настя.

&quot;Все только вместе!&quot; Каменских и Потап растрогали сеть неиссякаемой романтикой

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники тут же рассекретили место пребывания пары – эко-парк Шкарет, один из популярных развлекательных аттракционов в Мексике. Также комментаторы не удержались от комплиментов для пары.

  • Очень круто! Молодцы!
  • Очень круто
  • Супер фото
  • Такие милые
  • Милашки
  • Ви дуже класні!
  • Красивая пара
  • Классные
  • Как хорошо, что вы стали одним целым
  • Видно, что тут царит любовь
  • И классно, когда счастье не любит тишину. Очень рада за вас и за то, что не нужно ничего прятать

Скриншот комментариев

Кстати, Настя Каменских рассказала о главном личном достижении и огромном своем заблуждении в 20-летнем возрасте.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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