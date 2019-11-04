"Все только вместе!" Каменских и Потап растрогали сеть неиссякаемой романтикой

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Артисти показала счастливое фото из Мексики

Потап и Настя Каменских все привыкли делать вместе – заниматься спортом, проводить досуг дома и за его пределами, создавать уникальные творческие проекты и, конечно, путешествовать, ведь пара обожает открывать новые горизонты. Влюбленные отправились в Мексику, где провели незабываемое время у океана, наслаждаясь беззаботным отдыхом, пейзажами и компанией друг друга. Они с удовольствием публиковали целый ворох счастливых фото, а певица в знак бесконечной любви и привязанности к мужу показала в Instagram свежий снимок с Потапом в бассейне.

Рэпер обнимает жену сзади за талию, они зажмурили глаза от удовольствия и, кажется, не замечают никого вокруг. Кстати, артисты позируют в одинаковых жилетах – похоже, они осваивали какой-то активный вид спорта или аттракцион.

"Классно, когда все только вместе, классно, когда получается. Классно, когда так сладко и классно, когда одна любовь на двоих", - романтично подписала кадр счастливая Настя.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники тут же рассекретили место пребывания пары – эко-парк Шкарет, один из популярных развлекательных аттракционов в Мексике. Также комментаторы не удержались от комплиментов для пары.

Очень круто! Молодцы!

Очень круто

Супер фото

Такие милые

Милашки

Ви дуже класні!

Красивая пара

Классные

Как хорошо, что вы стали одним целым

Видно, что тут царит любовь

И классно, когда счастье не любит тишину. Очень рада за вас и за то, что не нужно ничего прятать

Скриншот комментариев

Кстати, Настя Каменских рассказала о главном личном достижении и огромном своем заблуждении в 20-летнем возрасте.