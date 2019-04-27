"Все равно тебя люблю": Тодоренко показала "страшного и морщинистого" Топалова

Регина Тодоренко - настоящий живчик и пример для подражания, ведь молодая мама успевает и сыном заниматься, и делать свое шоу, а кроме того, уже привела в порядок фигуру и съездила на отдых. Кроме того, ведущая не боится показаться глупой или смешной и с удовольствием шутит, в том числе и над собой. Так, на своей странице в Instagram артистка поделилась снимком мужа на прогулке с сыночком и сделала ему весьма креативное признание в любви.

На фото одетый в шорты и футболку Влад улыбается в объектив, в кадр также попали часть коляски с маленьким Мишей и рука Регины, которая ее держит.

"#семейныебудниТТ @vladtopalovofficial, ты такой старый стал, фу, морщины на лице, уууууу.....щеки обвисли, но я все равно тебя люблю, несмотря на то, что ты очень страшный )" - с юмором написала Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов на прогулке с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Таким образом ведущая дала ответ хейтерам в сети, которые неоднократно называли ее супруга постаревшим и некрасивым.

Подписчики оценили юмор Регины и порадовались тому, что у супругов все хорошо.

"Достойный стеб над хэйтерами, обожаю вас, Регина, за позитив"

"Ахахааха.... зато Лазарев как пасхальное яичко"

"Мужчине не свойственно бежать к косметологу за дозой ботокса"

"Подтянутый, стройный, интеллигентный. Пусть от зависти лопнут"

"Круто когда в семье присутствует стеб друг над другом)"

"Представляю, если б Топалов так написал на всю страну))) Регина, у тебя грудь после родов обвисла, растяжки и целлюлит, но я тебя люблю"

"Регина, вы молодец!! Дабы избежать критики неадекватной в адрес своего мужа, сама написала , вместо доброжелателей подписчиков!!)) Неужели непонятно, что она спец сделала, чтобы вы не писали гадости в адрес ее мужа, как ранее всегда делали?? Регина, вы прекрасная , с отличным чувством юмора, искренняя и умеете любить!!!"

"Вот это комплимент мужу"

"Здоровый стеб создаёт благоприятную атмосферу в семье"

"Вы самая крутая семья!!!! В восторге от вас!!! Берегите и любите друг друга .вы крейзи, но это настолько круто"

"Владу повезло на самом деле с женой"

"Регина ну и шутки у вас))) но так приятно за вами наблюдать!!! Любви вам"

"Любовь, она такая"

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов показали милое утреннее видео с сыном.

Ранее Регина Тодоренко показала трудовые будни с маленьким сыном, которого она берет с собой на работу.

К слову, недавно Регина Тодоренко случайно "засветила" лицо сына Михаила. Поклонники тут же принялись гадать, на кого же больше похож малыш - на нее или папу Влада Топалова.