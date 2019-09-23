"Все произошло спонтанно": Свитолина рассказала о знакомстве и отношениях с Монфисом

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина уже несколько лет встречается со своим "коллегой" - французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Однако только этим летом 33-летний возлюбленный спортсменки впервые побывал в Украине и познакомился с ее семьей. Пара посетила Одессу, где выросла Элина, и даже показала в сети горячие фото с отдыха на яхте.

А в интервью Кате Осадчей для прогаммы "Светская жизнь", которое вышло только сейчас, Свитолина впервые рассказала о знакомстве с Монфисом и почему эти отношения такие удачные.

По словам Гаэля и Элины, их отношения завязались вовсе не на корте.

"Нет, наши отношения возникли не на корте. Хотя конечно, я давно следил за Элиной во время турниров", — говорит Гаэль.

Видео: Элина Свитолина и Гаэль Монфис (youtube.com/Світське життя)

Судьбоносная встреча случилась во Франции.

"Мы познакомились в Париже. И это было вовсе не в теннисной атмосфере. Я приехала праздновать свою победу на итоговом турнире. И так случилось, что он тоже оказался в Париже и пригласил меня на ужин. И так все завязалось", — вспоминает Свитолина.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис (фото: instagram.com/elisvitolina)

По словам Элины, ее предыдущие отношения с игроком в крикет не выдержали испытание графиками.

"Просто у нас не совпадали графики. Было сложно соединять. Расписание в его виде спорта отличалось от моего. В теннисе самый длительный сезон — с января по конца октября. Почти каждую неделю у нас игры. Безусловно, комфортнее с человеком, который также играет в теннис, который все понимает и живет по такому же графику", — объясняет теннисистка.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис (фото: instagram.com/elisvitolina)

Вот почему для нее идеальные отношения могут быть лишь с теннисистом.

"Но если честно, я не искала специально… Все произошло спонтанно спонтанно и неожиданно. Но я рада что пока что все хорошо и мы счастливы", — признается Свитолина.

Она также рассказала и о приезде любимого в Украину.

"Когда мы с Гаэлем были в Украине, то первой остановкой был Киев. Мы сходили на Крещатик, сходили в украинский ресторан и Гаэлю очень понравился борщ. Я хотела, чтобы Гаэль увидел, где я выросла. Мы ездили в тот район Одессы, где я жила. Было очень классно наполниться той энергией, вспомнить детство. Конечно же, встретились с бабушкой. Она очень любит готовить, у нее невероятные блюда: блинчики, сырники, пирожки, тортики. Она любит меня побаловать", - поведала спортсменка.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис в Киеве (фото: instagram.com/g.e.m.s.life)

Напомним, ранее Элина Свитолина сверкнула стройными ножками на "философском" фото. Поклонники также прокомментировали слухи о разрыве отношений Свитолиной с Монфисом.

К слову, украинская спортсменка и Олимпийская чемпионка по художественной гимнастика Лилия Подкопаева в третий раз стала счастливой мамой.