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"Все к лучшему": Эдгар Каминский показал, как проводит время с сыном без жены


Неделю назад всех поразила новость о возможном разводе пары

Около недели назад СМИ и соцсети буквально взорвала новость о том, что известная пара - Слава и Эдгар Каминские - собираются развестись. По информации, что попала в интернет, рассмотрение дела о разводе звездной пары должно состояться 12 июня, в 09:15. При этом на развод подал именно Эдгар. Певица и пластический хирург хранят молчание и никак не комментируют эти слухи. 

Однако 11 июня Эдгар поделился новой публикацией в своем Instagram - он опубликовал несколько фото со своим сыном, 4-летним Леонардом. На снимках папа и сын корчат забавные рожицы - при этом они явно проводят время без Славы. Под фото хирург отметил, что все, что происходит - к лучшему.

Фото: Эдгар Каминский с сыном (instagram.com/edgar_kaminskyi)

"Самые добрые и искренние эмоции - детские. Желаем всем хорошего настроения. Помните - все к лучшему", - написал Каминский.

Фото: Эдгар Каминский с сыном (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Подписчики умиляются трогательным кадрам и отмечают, что Леон очень похож на отца.

  • "Очень красивое искреннее и полное доброты фото"
  • "Леон у вас красавчик, очень светлый мальчик"
  • "Мужчины мечты прям!"
  • "Какой же красивый сыночек"
  • "Копия отца"
  • "Дуже схожі і дуже гарні!"
  • "Такие няшные"
  • "Папина копия маленькая"
  • "Ви такі схожі"
  • "Які ж у вас зі Славою класні діти!!!"
  • "Как жаль, что вы со Славой разводитесь! Пусть лучше это будут слухи!"
  • "Хорошие слова... Но душу они не греют... ПЕЧАЛЬКА ..."

Скриншот комментариев (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Отметим, что кроме Леонарда у пока еще супругов также есть дочь Лаура. 

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

Напомним, новость о разводе Славы из НеАнгелов с мужем стала шоком для поклонников пары.

Напомним, до этого Слава из НеАнгелов показала "заряженное на успех" фото с Винником. Певица повеселилась на прошедшем фестивале в Киеве. 

Также ранее Слава Каминская растрогала сеть милым фото с сыном-индейцем

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