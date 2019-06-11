"Все к лучшему": Эдгар Каминский показал, как проводит время с сыном без жены

Около недели назад СМИ и соцсети буквально взорвала новость о том, что известная пара - Слава и Эдгар Каминские - собираются развестись. По информации, что попала в интернет, рассмотрение дела о разводе звездной пары должно состояться 12 июня, в 09:15. При этом на развод подал именно Эдгар. Певица и пластический хирург хранят молчание и никак не комментируют эти слухи.

Однако 11 июня Эдгар поделился новой публикацией в своем Instagram - он опубликовал несколько фото со своим сыном, 4-летним Леонардом. На снимках папа и сын корчат забавные рожицы - при этом они явно проводят время без Славы. Под фото хирург отметил, что все, что происходит - к лучшему.

Фото: Эдгар Каминский с сыном (instagram.com/edgar_kaminskyi)

"Самые добрые и искренние эмоции - детские. Желаем всем хорошего настроения. Помните - все к лучшему", - написал Каминский.

Фото: Эдгар Каминский с сыном (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Подписчики умиляются трогательным кадрам и отмечают, что Леон очень похож на отца.

"Очень красивое искреннее и полное доброты фото"

"Леон у вас красавчик, очень светлый мальчик"

"Мужчины мечты прям!"

"Какой же красивый сыночек"

"Копия отца"

"Дуже схожі і дуже гарні!"

"Такие няшные"

"Папина копия маленькая"

"Ви такі схожі"

"Які ж у вас зі Славою класні діти!!!"

"Как жаль, что вы со Славой разводитесь! Пусть лучше это будут слухи!"

"Хорошие слова... Но душу они не греют... ПЕЧАЛЬКА ..."

Скриншот комментариев (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Отметим, что кроме Леонарда у пока еще супругов также есть дочь Лаура.

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

Напомним, новость о разводе Славы из НеАнгелов с мужем стала шоком для поклонников пары.

Напомним, до этого Слава из НеАнгелов показала "заряженное на успех" фото с Винником. Певица повеселилась на прошедшем фестивале в Киеве.

Также ранее Слава Каминская растрогала сеть милым фото с сыном-индейцем.