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"Все красивее и красивее": Настя Каменских покорила сеть лучезарной улыбкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.11.2019 - 22:27
"Все красивее и красивее": Настя Каменских покорила сеть лучезарной улыбкой
Настя Каменских (фото: instagram.com kamenskux)

Настя Каменских очаровала поклонников белоснежной улыбкой

Певица Настя Каменских, которая недавно показала фото со своей пробежки, продолжает восхищать своих преданных фанатов. Стильная и сексуальная артистка на этот раз покорила поклонников своей белоснежной и лучезарной улыбкой. Новый кокетливый снимок звезда украинского шоу-бизнеса опубликовала на страничке в Instagram.

На фотографии Настя с распущенными и волнистыми волосами нежно смотрит в камеру и обольстительно улыбается. Конечно же, эти чары не могли не подействовать на ее почитателей, которые отреагировали в комментариях на снимок и не поскупились на комплименты для жены Потапа.

Люди отметили, что Настя с каждым днем становится все красивее и красивее, несмотря на то, что годы идут.

&quot;Все красивее и красивее&quot;: Настя Каменских покорила сеть лучезарной улыбкой

Настя Каменских (фото: instagram.com kamenskux)

  • Красотка!
  • Солнышко!
  • Как тебе удается быть такой красивой всегда?года идут а ты не меняешся.
  • Настенька, ты лучшая!!
  • Все красивее и красивее.
  • Настенька спасибо Вам за этот заряд позитива с утра! Просто супер!

&quot;Все красивее и красивее&quot;: Настя Каменских покорила сеть лучезарной улыбкой

&quot;Все красивее и красивее&quot;: Настя Каменских покорила сеть лучезарной улыбкой

Скриншот комментариев (instagram.com kamenskux)

Напомним, что Настя Каменских вызвала ажиотаж на "Вечере премьер с Катей Осадчей" своим появлением в латексе и в компании мамы.

Потап рассказал, как любит проводить время с тещей Страшно кайфую: Каменских в облегающих лосинах поделилась своей радостью
Новости Украины Настя Каменских
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