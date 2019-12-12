"Все, что чувствую": Ребрик трогательно поздравила мужа с днем рождения

Звезда выразила свои чувства к супругу в честь его 41-летия
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик часто делится на своей страничке в Instagram семейными фото. Но 12 декабря был особый повод. Ведь ее супругу Андрею Дикому исполнился 41 год.
В честь праздника 38-летняя звезда поделилась в своем микроблоге нежным снимком, на котором она изображена в объятиях мужа. Они позируют в белых одеяниях на розовом фоне. Кадр вышел очень романтичным.
"С прекрасным рождением, мой Андрей Дикий. Люблю безумно тебя. Все, что чувствую - скажу в твоих объятиях... Слов точно не хватит", - трогательно подписала фото Ребрик.
Лилия Ребрик и Андрей Дикий (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Уважаемый господин Андрей, поздравляю вас с днем рождения. Счастье, здоровья, успехов и высоких достижений в вашей романтической профессии. И бесконечной благодарности от поклонников.
Скриншот: instagram.com/liliia.rebrik
Скриншот: instagram.com/liliia.rebrik
Скриншот: instagram.com/liliia.rebrik
Отметим, что 23 декабря 2011 года Лилия Ребрик вышла замуж за своего партнера по шоу "Танцы со звездами" Андрея Дикого. У пары двое дочерей - 7-летняя Диана и годовалая Полина.
Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась воспоминаниями о беременности.