Время не властно: Тина Кароль покорила чувственным образом в прозрачном наряде

Тина Кароль может похвастаться огромной армией поклонников, которые следят за ее жизнью не менее тщательно, чем за творчеством. Каждый наряд, фотосессию и выход в свет они обсуждают в соцсети и неизменно восхищаются стилем певицы и ее умением перевоплощаться перед камерой, примеряя на себя различные образы. Артистка регулярно публикует в Instagram-аккаунте разлнообразные кадры как из уже полюбившихся поклонникам, так и новых фотосетов, которые, с каждым разом становятся все более откровенными. Так, она уже показывала целый цикл пикантных снимков в постели, демонстрируя свои пленительные изгибы. На свежем портретном фото звезда запечатлена в прозрачном наряде. А ее чувственный образ буквально вскружил голову восторженной интернет-публике.

Украинская дива пронзительно смотрит в камеру, чуть прищурив глаза. Ее локоны разметались по лицу. Чувственные губы – яркий акцент в макияже, который часто делают визажисты знаменитости. На фото без труда можно рассмотреть прозрачный наряд певицы с длинными рукавами и оригинальным воротником-стойкой.

Фото вызвала у поклонников бурю эмоций. Она стали делится впечатлениями и отмечать, что Тина выглядит сногсшибательно, а время над ней совершенно не властно.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Тиночка, солнышко наше, как ты прекрасна!", "Боже, какой взгляд!", "Какая красивая, богиня!", "Время над ней не властно", "Восхищаюсь!", "Космос", "Невероятная!", "Ты такая красивая, описать на сколько не хватает слов и сил", "Шикарная женщина!" - отмечали комментаторы.

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль покорила сеть изысканным образом "идеальной учительницы".

Ранее Тина Кароль восхитила нежным луком в светло-голубом полупрозрачном платье и с непривычной прической.