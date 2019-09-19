Время не властно: Сумская в бикини вызвала фурор эксклюзивным архивным фото

Актриса показала снимок, сделанный в молодости в Полтаве
Ольга Сумская очаровывает своей неувядающей красотой и молодостью. 53-летняя актриса не стесняется публиковать фото без макияжа, на которых выглядит словно молодая девушка. Поклонники выпытывают у звезды секрет ее вечной молодости, а она уверяет, что за красотой и стройностью стоит ухоженность, движение и занятия спортом, правильное питание, натуральная косметика (артистка сама часто прибегает к народным средствам "из холодильника"). О том, как оставаться всегда на высоте Ольга даже выпустила собственную книгу, а ее внешний вид - лучшее свидетельство того, что все советы от звезды – действенные. Так, в Instagram актриса показала архивное фото в купальнике. Похоже, со времен молодости звезда почти не изменилась!
Фото сделано в 1988 году, когда Ольге было 22 года. На черно-белой фотокарточке она позирует в бикини и шляпке на берегу реки Ворскла. Без труда можно изучить фигуру будущей звезды – тонкая талия, стройные ножки, плоский животик и изящные запястья.
"Немного воспоминаний. 1988 год, Полтава, пляж возле Ворсклы", - оставила она подпись под фотооткрыткой.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
Поклонники актрисы не смогли сдержать восторг – они предположили, что она использует "молодильные яблоки", ведь со времен молодости практически не изменилась.
Скриншот комментариев
Ранее Ольга Сумская покрасовалась на пляже в эффектном платье-вышиванке и приняла участие в съемках популярного ТВ-проекта.