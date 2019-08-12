Время для семьи: Виктория Бекхэм растрогала сеть фото с 8-летней дочерью

Виктория Бекхэм, которая с мужем и детьми проводит отпуск в Италии, готовит все новые фотоотчеты. Для поездки знаменитая британская династия выбрала Апулию. В этом живописном регионе есть все для идеального семейного отдыха: золотистые песчаные пляжи для солнечных ванн, бесконечные долины для прогулок и поездок, а также прозрачная вода для плавания и водных видов спорта.

Виктория и Харпер (фото: instagram.com/victoriabeckham)

45-летняя Виктория и 44-летний Дэвид уже показали массу романтичных совместных кадров, а также забавных – с 16-летним Ромео, 14-летним Крузом и 20-летним Бруклином. И конечно же, с любимицей всей семьи – 8-летней Харпер. Вчера, 11 августа, знаменитая бизнесвумен умилила поклонников новым необычным фото с малышкой.

Бекхэмы на семейном отдыхе (фото: .instagram.com/victoriabeckham)

Виктория опубликовала в своем Instagram кадр с Харпер Севен, где они лежат в обнимку на подушках. "Особое семейное время в отпуске и ночные объятия с Harper. Поцелуи", – написала она. Нужно отметить, что выглядит мама просто роскошно. На Виктории надет кружевной топ, золотая подвеска, а завершают образ выразительный вечерний макияж. Малышка наряжена в топ с милым принтом и просто светится от счастья.

Харпер обожает вся семья (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Поклонники Виктории тут же принялись обсуждать, какая милая дочь у них с Дэвидом и как она выросла. Многие отметили, что она копия знаменито отца. Не обошлось и без комплиментов самой Виктории. К примеру, фанаты высоко оценили состояние кожи 45-летней красотки, назвав его "идеальным".

Бруклин ткже присоединился к семье в этот раз (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Что, впрочем, неудивительно. Виктория знает толк в грамотном уходе. Сейчас она занята запуском собственной линии косметики Victoria Beckham Beauty, которая наверняка будет иметь успех. Серию она разрабатывала с лучшими специалистами, делая упор на натуральность и "прозрачность" состава. К производству она подключила и лучшую подругу – Сару Клеар, которая раньше занималась знаменитой косметической маркой класса люкс Estée Lauder.