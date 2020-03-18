Время в распоряжении: Надя Дорофеева рассекретила полезный план на период карантина

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица призавала на время карантина уделить время себе

Надя Дорофеева, как и многие украинские артисты, в условиях карантина стараеться поддерживать и мотивировать своих поклонников в соцсетях, а также выступает "за" соблюдения мер безопасности и призывает беречь себя и родных. Недавно певице пришлось расстроить фанов – она сообщила о распаде группы "Время и стекло", участницей которой была почти десять лет. Но звезда остается с поклонниками на связи и не дает им скучать.

Так, в новом Instagram-посте Надя напомнила, что соблюдать карантин важно и нужно, но с юмором и хорошим настроением, оставаясь на позитиве. Певица предложила воспользоваться свободным временем и заняться собой – уделить время уходу и бьюти-процедурам, спорту и привести в порядок тело к летнему сезону.

Свое оптимисчтичное послание певица подкрепила эффектным фото в яркой розовой маске и лаковом черном плаще, сделанное весной прошлого года.

"Ну а теперь переключите свое внимание на себя. Вы давно не отдыхали. Не было времени почитать или посмотреть концерт. Не было времени поухаживать за собой, кожей, волосами? Сделайте увлажняющую маску для волос и подержите не 3 минуты, как раньше, а держите ее столько, сколько написано на упаковке! Наконец-то подумайте о коже и побалуйте ее!

Есть много разных бесплатных интернет уроков по facefitness! Актуальненько и модно", - заверила артистка.

Она напомнила о важности питьевого режима, а также предложила попробовать свои силы в кулинарии и побаловать себя и родных чем-то вкусным и полезным.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Вы "не успевали" заниматься спортом или хотя бы зарядкой (ну, так мы обычно себе это объясняем). Теперь не оправдаетесь - время в вашем распоряжении.

Покупали только готовую еду и перекусывали "второпях" - вот оно, прошло время готовить! Для себя и своих родных.

Не успевали выбрать себе одежду? Теперь время есть побродить по онлайн магазикам! Все в ваших руках! И дай бог сил и здоровья! Особенно всем работникам медучреждений", - трогательно закончила она мотивирующий пост.

Ранее Надя Дорофеева соблазнила эффектным образом в коже. В дерзком аутфите она появились в студии программы "Светская жизнь".