Время наслаждаться друг другом: MONATIK украсил обложку глянца и рассказал о самоизоляции

У Дмитрия Монатика двое маленьких сыновей - так что на карантине ему особо некогда скучать. Благо, с женой Ириной и малышами они живут в частном доме, так что дети могут побегать и поиграть во дворе, а также попрыгать на батуте. В тесном семейном кругу MONATIK отпраздновал и свой 34-й день рождения, который отмечал 1 апреля. Креативный артист и тут отличился и посвятил стих коронавирусу, который сам же зачитал на видео. В апреле Монатик стал героем свежего выпуска журнала Viva и украсил обложку глянца - правда, на этот раз она впервые была digital.

Музыкант опубликовал кадры из яркой фотосессии для выпуска, которые были сделаны еще во время его тура по США в Лос-Анджелесе - до начала пандемии коронавируса. Дмитрий позировал на живописных улочках и на пляже, а также прокатился на самокате.

Фото: Дмитрий Монатик (viva.ua)

"Мы не хотим захватывать мир нашей музыкой. Нашей музыкой мы хотим открывать мир, от которого захватывает дух.... Я отчетливо помню эту съемку для @viva_ukraine_magazine. Она проходила во время масштабного мирового тура, а именно в Лос-Анджелесе. Городе, который в этот раз я по-настоящему полюбил, ведь узнал его гораздо лучше и забрал с собой только самые искренние, незабываемые эмоции, знакомства и воспоминания.

Фото: Дмитрий Монатик (viva.ua)

Santa Monica beach, Venice beach, альма-матер стрит скейтбординга, Kanye West - Sunday Service, Hollywood на холмах из окна и, как это не странно, BINGO... лишь самая малость из происходящего тогда... Спасибо за запечатлённые эмоции!!!

Фото: Дмитрий Монатик (viva.ua)

Сегодня все, чем мы раньше занимались, для большинства превратилось в карантин, тем самым позволив переосмыслить многое, понять и ещё больше полюбить то, что делаешь. Все пройдёт и все пройдём, искренне верю.

Впервые издание выпускает обложку online, которой можно наслаждаться, не выходя из дома. Мы призываем к сознательности и впервые журнал выпускает digital-обложку, для того, чтобы Вы наслаждались прочтением интервью дома. С любовью и ритмом. Берегите себя и близких. Здоровья Вам", - поделился звезда в своем Instagram.

Фото: Дмитрий Монатик (viva.ua)

А в интервью изданию Монатик рассказал, как проходит его самоизоляция с любимой семьей.

"Мы привыкаем к новому режиму, как и все люди, живущие ранее в состоянии "марафонский бег". Очень непривычно нынче. Очень счастливы от того, что появилось то время, когда можно его полностью посвятить детворе. Мы очень стараемся играя прививать детям любовь к саморазвитию, смотрим мюзикловые постановки, танцуем благодаря Just Dance на PlayStation 4 (очень радостно, что теперь эта легендарная мировая игра взяла трек папы в свой плейлист). А на ночь мы читаем "Страшилу из страны ОЗ". Очень рекомендую. Хотя, порой, как и у всех родителей, силы на детское аниматорство бывают на исходе, мы стараемся находить в появившемся времени только лучшее", - поведал артист.

Фото: Дмитрий Монатик (viva.ua)

Напомним, ранее MONATIK с женой показали, как приобщают детей к искусству - пара показывает сыновьям мюзиклы.