Время – 6 утра: заспанные Тодоренко и Топалов показали милое видео с сыном

Родители только-только проснулись, а малыш уже активен
Регина Тодоренко и Влад Топалов теперь очень активно стали публиковать различные фото и видео со своим малышом, хотя лица его еще до сих пор не показывают. Отметим, что осенью 2018 года Регина и Влад официально расписались. И уже в декабре у пары появился первенец, малышу дали имя Михаил.
Пока что мальчик растет и не дает скучать своим счастливым родителям. Регина и Влади неоднократно рассказывали и писали о том, что у них растет очень активный малыш. И что порой они действительно очень устают и не высыпаются. И одно из последний видео – тому подтверждение.
Так, на своей instagram-страничке Влад Топалов опубликовал очень милое семейное видео, в котором также видим Регину Тодоренко и их сыночка. При этом известная пара заспанная, Топалов вообще только проснулся и жалуется на то, что а часах всего 6 утра. При этом Регина уже на ногах!
Малыш весьма активен, что-то "рассказывает", пока его родители пытаются окончательно проснуться.
"Дети - цветы жизни! Собери букет и подари бабушке! Вот такое у меня сегодня настроение утром!" - с юмором подписал видео Топалов.
Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном
Безусловно, подписчики Топалова пришли в восторг от этого милого во всех смыслах видео:
Напомим, ранее Регина Тодоренко показала трудовые будни с маленьким сыном.
А до этого Тодоренко случайно "засветила" лицо сына.