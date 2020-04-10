Не было возможности: Оля Цибульская похвасталась внушительным списком дел на карантине

Певица Оля Цибульская рассказала, что за карантин успела перебрать книжный шкаф и нашла несколько интересных книг, которые собиралась прочитать, но все не было времени. А также просмотрела бизнес-тренинги, которые тоже раньше откладывала. Чем еще можно заняться дома во время пандемии, артистка рассказала в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях» на канале «Украина».

У певицы Оли Цибульской хватает времени и на образование, и на домашние хлопоты.

«Кстати, я научилась вот этими руками не только держать микрофон, но и готовить блины», – рассказывала Оля Цибульская.

По словам певицы, именно сейчас как никогда ценным становится общение с близкими людьми.

«Я узнала много очень интересных историй из жизни родителей, которые раньше не знала, потому что не было возможности сесть и поговорить про детство в деталях», – поделилась звезда.

Гастрольный график певицы отодвинут до лучших времен, но Оля Цибульская не унывает.

«Я настолько люблю свою работу, что и не представляю себя без нее. Поэтому продолжаю писать песни, придумываю проекты, приезжаю в пустой офис, – поделилась Оля Цибульская. – Карантин закончится. Ничего с нами не случится».

Певица считает, что сейчас самое время попробовать что-то новое. «Причем делать это можно в спокойном темпе, а не тогда, когда звонит будильник и есть тысяча и одна причина, почему вы снова откладываете все на потом, – сказала Оля Цибульская. – Я поняла, что у меня появилась возможность спокойно проснуться, протереть лицо кубиками льда. Также спокойно, а не в спешке нанести крем массажными движениями. Взглянуть на себя – какая я красивая. Обратить внимание на морщинки, которые появились от смеха под глазами. Рассмотреть себя и запомнить. Нам же всем когда-нибудь будет 80 лет. И тогда земное притяжение сработает, грудь будет тянуться до земли, и нужно будет поднимать настроение, и я думаю, что воспоминания про себя красивую и сумасшедшие вещи, которые вы вытворяли дома с мужем обязательно запоминаются».