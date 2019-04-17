Воздушный зефир: Леся Никитюк сверкнула пикантным декольте в образе total pink

Леся Никитюк часто балует поклонников яркими образами, при этом комментирует их, как всегда, с юмором. Интересно, что звестная телеведущая – одна из немного звезд украинского шоу-бизнеса, которая не боится показать себя не с самой привлекательной стороны. К примеру, Леся довольно часто публикует фото и видео во время выполнения косметических процедур.

Недавно Никитюк порадовала фанов сразу двумя "сториз-новостями" на своей instagram-страничке. Так, телеведущая и новый образ показала, и в кабинете косметолога видео записала, и шикарным декольте заинтриговала.

Во-первых, Никитюк продемонстрировала подписчикам очень свежий, женственный и стильный повседневный образ. Леся позирует перед зеркалом в пышной плиссированной юбке пудрового оттенка – тренд этого сезона весна-лето 2019. Образ пополняет объемный пушистый свитер, а также белые кроссовки. Получился такой себе стильный total pink.

Конечно же, не обошлось без юмора. Ведь видео Леся записала в косметическом салоне, поэтому ее образ дополняют… синие бахилы.

Далее Никитюк показывает, как косметолог наносит ей на лицо альгинатную маска с лавандой (которая сделана из бурых водорослей). Косметические бренды уверяют, что такая маска способсвует разглаживанию морщин, тонизирует кожу, а также улучшает цвет лица.

Онако даже сама Леся решила не вдаваться в подробности, а с юмором отметила: "Хотя какая разница… Вы все равно смотрите на грудь".

А затем и фото в маске.

Леся Никитюк показала роскошную зону декольте

Напомним, ранее стройная Леся Никитюк похвасталась идеально плоским животиком. Следует отметить, что телеведущая в последнее время действительно активно "взялась за себя". Несмотря на то, что она часто постит фото со сладостями и даже фастфудом, Никитюк ходит в зал и придерживается диет.

Такжедо этого "девушка з Хмельницкого", как называет себя Леся, показала фото в ванной, наполненной пеной.