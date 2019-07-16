Воздушный цыпленок: Леся Никитюк сверкает в ярком мини-платье с корсетом

Леся Никитюк продолжает интриговать поклонников образами со съемок нового проекта “Шалена зірка” на “Новом канале”. Однако пока что известно только название нового шоу. Также ранее Леся сообщала, что на экраны оно выйдет осенью этого года. Зрители вновь увидят немало звезд шоу-бизнеса. Но вот что это будет за формат, подробности проекта и т.д. - все эти детали пока что держат в тайне.

Зато украинская телеведущая активно делится фото и видео своих ярких образов для нового шоу, где она будет ведущей. Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке Никитюк опубликовала новую серию видео. После длительного перерыва Леся возобновила свою веселую рубрику “мой образ дня”. Во время съемочных дней Никитюк всегда показывает поклонникам детали своих луков. Не стали исключением и съемки нового эфира “Шалена зірка”.

Так, на видео Леся позирует в воздушном мини-платье насыщеннго желтого цвета. Платье с пышной юбкой и корсетом, который подчеркивает зону декольте своей обладательницы. Получилось очень солнечно.

На ножках телеведущей - туфли с сиреневыми атласными лентами.

Леся, как обычно, любуется своим отражением в зеркале и снимает видео. Также Никитюк решила съесть банан - такой же желтый, как и ее новое платье. Соответствующее видео появилось в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Скриншот видео: instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, до этого Никитюк посетила Одессу с особенным визитом. Так, украинская телеведущая пришла на красную дорожку Одесского международного кинофестиваля, который стартовал 12 июля.

На красной дорожке Леся в прямом смысле блистала в эффектном вечернем платье в пол с глубоким декольте. Платье декорировано сиреневыми пайетками. Однако не всем поклонникам украинской ведущей понравился ее новый образ. Некоторые отметили, что платье не очень подходит Лесе.

А вот по дороге в Одессу Никитюк повеселила поклонников фото в поле подсолнухов. Тогда телеведущая сделала специальную остановку по пути, чтобы также “быть в тренде”. Напомним, что в тот же день такое же фото в подсолнухах сделал президент Украины Владимир Зеленский, чем вызвал волну подражания в сети.