Воздушная Тина Кароль захлестнула эмоциями на пляже

Соблазнительная Тина Кароль продолжает интриговать своих фолловеров пляжными снимками и откровенными нарядами. Знаменитость публикует новые кадры едва ли не каждый день, провоцируя поклонников на бесчисленные комплименты.

Так, свежие снимки не заставили себя ждать, на них певица на пляже резвится в ультракоротких шортах и легком топе с длинными рукавами на солнечном побережье. Правда, звезда выбрала черно-белые фотоснимки, но это ничуть не скрыло то солнечное настроение, которое царит в кадре.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

На одном из кадров босая Тина запечатлена в прыжке с развивающимися волосами, на втором - она позирует, соблазнительно глядя в объектив фотографа. Пользователи Instagram тут же принялись нахваливать неземную воздушность поп-дивы и петь дифирамбы ее красоте.

Это охр*ненно как ты так делаешь, я сейчас задохнусь от эмоций , потрясающая

Пушинка наша...

Как красиво

Сногшебательно выглядите

Ласточка

Воздушные фото

Солнце

Красавица

Все горячее и горячее

Напомним, недавно Тина Кароль озадачила сеть довольно пикантным фото, на котором обнажились некоторые части ее тела. Знаменитость ни как не прокомментировала "жаркий" снимок

А еще Кароль удивила своей стройной фигурой и нереально узкой талией, которая вызвала даже зависть у поклонников.

Ранее Тина Кароль впечатлила пляжным фотосетом, засветив стройные ножки и стальной пресс.