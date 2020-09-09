"Вот это ночная жрица!" Оля Полякова раззадорила сеть своим "правдивым" фото

Оле Поляковой чувства юмора не занимать. Она умеет иронизировать и метко шутить не только над другими, но и способна посмеяться над собой. Так, певица решила удивить поклонников "откровением" - она опубликовала в Instagram отфотошопленное фото, на котором предстала перед ними в очень неожиданном образе.

Артистка значительно "набрала в весе". Она "позирует" в поле, "одетая" в полосатое платье и куртку . Певицу можно узнать только по лицу, которое также изрядно "поправилось". За считанные часы фотопризнание "Королевы ночи" набрало более 1400 комментариев.

"Я должна признаться, я давно фотошоплю свои фото и видео! Я уже 2 года выгляжу так! Фух, камень с души!" - с юмором подписала обработанный в фоторедакторе кадр артистка.

Оля Полякова показала "располневшую" фигуру на обработанном фото, но вскоре удалила его (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Оль, ну шо ты рассказываешь...в жизни ты еще толще", - решила подыграть звездной подруге Леся Никитюк. Поклонники Оли похвалили ее чувство юмора и заверили, что она прекрасна в любом весе и образе.

Все равно красотка!

Это все от недостатка концертів

Вы даже такой выглядите прекрасно

Вот это ночная жрица

Люблю ваше чувство юмора

Даже если бы это была правда, все ровно вы королева

Красоту ничем не испортишь! Даже фотошопом

Скриншот комментариев

Стоит отметить, что через пару часов певица удалила пост.

Напомним, что ранее Оля Полякова сделала пикантное признание и рассказала, почему отказалась от ночного белья и спит обнаженной.