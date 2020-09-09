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"Вот это ночная жрица!" Оля Полякова раззадорила сеть своим "правдивым" фото

Автор: Lite

Певица сделала "признание" перед поклонниками

Оле Поляковой чувства юмора не занимать. Она умеет иронизировать и метко шутить не только над другими, но и способна посмеяться над собой. Так, певица решила удивить поклонников "откровением" - она опубликовала в Instagram отфотошопленное фото, на котором предстала перед ними в очень неожиданном образе.

Артистка значительно "набрала в весе". Она "позирует" в поле, "одетая" в полосатое платье и куртку . Певицу можно узнать только по лицу, которое также изрядно "поправилось". За считанные часы фотопризнание "Королевы ночи" набрало более 1400 комментариев.

"Я должна признаться, я давно фотошоплю свои фото и видео! Я уже 2 года выгляжу так! Фух, камень с души!" - с юмором подписала обработанный в фоторедакторе кадр артистка.

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Оля Полякова показала "располневшую" фигуру на обработанном фото, но вскоре удалила его (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Оль, ну шо ты рассказываешь...в жизни ты еще толще", - решила подыграть звездной подруге Леся Никитюк. Поклонники Оли похвалили ее чувство юмора и заверили, что она прекрасна в любом весе и образе.

  • Все равно красотка!
  • Это все от недостатка концертів
  • Вы даже такой выглядите прекрасно
  • Вот это ночная жрица
  • Люблю ваше чувство юмора
  • Даже если бы это была правда, все ровно вы королева
  • Красоту ничем не испортишь! Даже фотошопом

Скриншот комментариев

Стоит отметить, что через пару часов певица удалила пост.

Напомним, что ранее Оля Полякова сделала пикантное признание и рассказала, почему отказалась от ночного белья и спит обнаженной.

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