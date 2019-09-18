"Вот это фигура!" Подкопаева восхитилась формами Никитюк в пикантном купальнике

Популярная телеведущая Леся Никитюк не сидит на месте - она активно снимается в своем новом тревел-проекте “LeМаршрутка”, а недавно взбудоражила поклонников ярким и эффектным возвращением на шоу Танцы со звездами. Артистка на один эфир стала ведущей балкона, где встречала участников после выступления и вместе с ними ожидала оценки судей.

После таких насыщенных трудовых будней Леся решила немного отдохнуть и расслабиться. На своей странице в Instagram она поделилась горячим кадром, на котором запечатлена в откровенном белом купальнике со шнуровкой.

Никитюк эффектно лежит на палубе яхты, соблазняя своими роскошными формами и сексуальными изгибами тела.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Все ребята харе отработали лаве....теперь можно и отлежаться", - забавно прокомментировала кадр ведущая.

Подписчики "богини ламината" тут же принялись восхищаться ее стройной фигурой и осыпать комплиментами. Среди них оказалась и бывшая гимнастка Лилия Подкопаева, которая сейчас беременна вторым ребенком.

"Вот это фигура! Восхищаюсь", - написала спортсменка.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Другие пользователи сети полностью с ней согласны.

Кайли Дженнер нервно курит в сторонке.. супер

Красотка!

Леся, ну куда уже лучше

Лань

Ух ты.... ножки прелесть

Наші дівчата самі кращі!!!!

Какая секси. Леся, ты просто бомба

Сияй безумный бриллиант!

Богиня!

Фигура бомбезная

А ноги!

Ласковая кошечка

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк покорила эффектным фото с Монатиком с эфира Танцев со звездами 2019.

Ранее Леся Никитюк в модном тренче заинтриговала новым приключением. Ведущая показала фото с небольшим вертолетом.