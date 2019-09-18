"Вот это фигура!" Подкопаева восхитилась формами Никитюк в пикантном купальнике

Ведущая показала, как отдыхает после трудовых будней
Популярная телеведущая Леся Никитюк не сидит на месте - она активно снимается в своем новом тревел-проекте “LeМаршрутка”, а недавно взбудоражила поклонников ярким и эффектным возвращением на шоу Танцы со звездами. Артистка на один эфир стала ведущей балкона, где встречала участников после выступления и вместе с ними ожидала оценки судей.
После таких насыщенных трудовых будней Леся решила немного отдохнуть и расслабиться. На своей странице в Instagram она поделилась горячим кадром, на котором запечатлена в откровенном белом купальнике со шнуровкой.
Никитюк эффектно лежит на палубе яхты, соблазняя своими роскошными формами и сексуальными изгибами тела.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Все ребята харе отработали лаве....теперь можно и отлежаться", - забавно прокомментировала кадр ведущая.
Подписчики "богини ламината" тут же принялись восхищаться ее стройной фигурой и осыпать комплиментами. Среди них оказалась и бывшая гимнастка Лилия Подкопаева, которая сейчас беременна вторым ребенком.
"Вот это фигура! Восхищаюсь", - написала спортсменка.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Другие пользователи сети полностью с ней согласны.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк покорила эффектным фото с Монатиком с эфира Танцев со звездами 2019.
Ранее Леся Никитюк в модном тренче заинтриговала новым приключением. Ведущая показала фото с небольшим вертолетом.