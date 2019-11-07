Восхитительная lady in red: Лилия Ребрик покорила роскошным нарядом для новогодней ночи

Ведущая показала фото со съемок Новогоднего огонька
Лилия Ребрик - настоящая икона стиля и пример для подражания для многих женщин. Телеведущая регулярно демонстрирует элегантные и женственные образы, а кроме того, призывает любить себя, уметь принимать комплименты и не забывать уделять время семье. И пока на дворе еще только ноябрь, она уже начала сниматься в новогодних программах.
Образ со съемок Новогодней ночи для канала "Украина" ведущая продемонстрировала на своей странице в Instagram, вызвав восхищение подписчиков. На фото Лилия запечатлена на улице возле студии, позируя на лестнице в роскошном красном платье с пышным подолом, одним оголенным плечом и разрезом спереди.
Дополняют эффектный лук туфли на шпильке, красивые макияж и прическа и массивные сережки.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"На календарі - листопад, а ми знімаємо Новорічну ніч для каналу Україна. Так завжди до речі. Маю нагоду двічі відчути свято, відрепетирувати новорічний настрій. Буде багато зірок і яскраве шоу. #ladyinred", - прокомментировала яркие кадры Ребрик.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Пользователи сети поспешили осыпать ее комплиментами, называя богиней и невероятной "леди в красном".
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, Лилия Ребрик показала "дико красивую" старшую дочь в образе для Хеллоуина и с макияжем на лице.
Ранее Лилия Ребрик покорила эффектным образом в вечернем платье по фигуре.