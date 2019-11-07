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Восхитительная lady in red: Лилия Ребрик покорила роскошным нарядом для новогодней ночи

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.11.2019 - 12:29
Восхитительная lady in red: Лилия Ребрик покорила роскошным нарядом для новогодней ночи
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая показала фото со съемок Новогоднего огонька

Лилия Ребрик - настоящая икона стиля и пример для подражания для многих женщин. Телеведущая регулярно демонстрирует элегантные и женственные образы, а кроме того, призывает любить себя, уметь принимать комплименты и не забывать уделять время семье. И пока на дворе еще только ноябрь, она уже начала сниматься в новогодних программах.

Образ со съемок Новогодней ночи для канала "Украина" ведущая продемонстрировала на своей странице в Instagram, вызвав восхищение подписчиков. На фото Лилия запечатлена на улице возле студии, позируя на лестнице в роскошном красном платье с пышным подолом, одним оголенным плечом и разрезом спереди.

Дополняют эффектный лук туфли на шпильке, красивые макияж и прическа и массивные сережки.

Восхитительная lady in red: Лилия Ребрик покорила роскошным нарядом для новогодней ночи

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"На календарі - листопад, а ми знімаємо Новорічну ніч для каналу Україна. Так завжди до речі. Маю нагоду двічі відчути свято, відрепетирувати новорічний настрій. Буде багато зірок і яскраве шоу. #ladyinred", - прокомментировала яркие кадры Ребрик.

Восхитительная lady in red: Лилия Ребрик покорила роскошным нарядом для новогодней ночиВосхитительная lady in red: Лилия Ребрик покорила роскошным нарядом для новогодней ночи

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети поспешили осыпать ее комплиментами, называя богиней и невероятной "леди в красном".

  • Неймовірна
  • Вы Супер женщина
  • Красивая!!! Платье вам очень идёт!!!
  • Красивое платье!
  • Найчарівніша жінка України
  • Богиня
  • Красивенная!
  • Шикарная!!!!
  • Красуня!!! Червоне вам пасує!
  • Неперевершена!
  • Ви неймовірна Красуня
  • Восхитительная lady in red

Восхитительная lady in red: Лилия Ребрик покорила роскошным нарядом для новогодней ночи

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик показала "дико красивую" старшую дочь в образе для Хеллоуина и с макияжем на лице.

Ранее Лилия Ребрик покорила эффектным образом в вечернем платье по фигуре.

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