"Вопрос с волосами решен": Потап поразил сеть экстравагантной "прической"

Потапу не занимать чувства юмора. Причем выражаетя это не только в его творчестве с двусмысленными текстами песен, котрые заставляются улыбнуться даже самую серьезную публику, но и в повседневной жизни. Рэпер не боится по-доброму смеяться над другими и собой, а его оригинальность всегда находит отклик у аудитории. Так, Потап опубликовал в Instagram забавное фото, на котором предстал перед поклонниками с экстравагантной "прической".

Продюсер красовался на снимке с дротиками-присосками, больше похожими на бигуди, на голове. Невозмутимое выражение лица только добавило атмосферности снимку. "#Воставшиеизада" - оставил он недвусмысленный хештег.

Поклонники тут же начли комментировать кардинальную смену имиджа Потапа. Они сравнивали рэпера то с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, то с ежиком и даже в шутку предположили, что таким оригинальным способом он налаживает связь с космосом.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Зв’язок з космосом

Бигуди

Почти дреды!

Ежик в тумане

Вместо стрижки

Шикардос

А–ха-ха... Потап-ежик

Настя стрелять научилась

Юморист

Бигуди?

Вопрос с волосами решен

Алексей, Вам идет

Рамштайн

Или Линдеманн на минималках

Застреляли из игрушечного пистолета

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских показала Потапа в забавном образе и сделала признание о нем.

Также Потап похвастался естественным загаром, позируя на яхте во время путешествия по Италии. Поклонники даже назвала рэпера "морским волком".