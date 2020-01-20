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Вопреки слухам: Вера Брежнева отдыхает в Италии с Меладзе и дочерью

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Семейство выглядит счастливым и довольным

В прессе и сети продолжают гулять слухи о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе - якобы продюсер изменяет жене с его подопечной - блондинкой из ВИА-Гры Эрикой Герцег. Певица старается не реагировать на подобные домыслы, однако стала чаще публиковать в сети совместные кадры с супругом - так, на Рождество она поделилась душевным фото всей своей большой семьи. А сейчас вместе с любимым и младшей дочкой Сарой Вера отправилась на отдых в Италию и поспешила показать свою семейную идиллию в Instagram.

Троица отлично провела время на солнечных заснеженных склонах, отправившись гулять в снегоступах. Брежнева показала яркие снимки, на которых она вдвоем с мужем, а также где они все втроем и по отдельности.

Все одеты в яркую зимнюю одежду и счастливо улыбаются на камеру. Отметим, что Саре недавно исполнилось 10 лет, а вот старшая дочь певицы Соня живет и учится в США - ей уже 18.

Фото: Вера Брежнева с мужем и дочкой (instagram.com/ververa)

"Удивительная страна. За одну неделю я успела:
- без верхней одежды погулять по берегу моря под ласковым солнцем в одной ее части,
- затем в другой части два дня провела на фабриках, разрабатывая новые продукты и создавая новые коллекции для @verabeauty.official
- а закончила неделю в горах, где, поднявшись пешком (в чиасполе) на вершину мы наслаждались видами и погодой!
Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием ! КПД 10000% )) Скоро начинается рабочий сезон и нам есть, чем вас порадовать", - поделилась эмоциями Вера.

Фото: Вера Брежнева с мужем и дочкой (instagram.com/ververa)

Поклонники радуются за Брежневу м Меладзе и желают их семье счастья и не слушать пересудов и сплетен.

  • Какие вы все красивые, Вера
  • Ви - прекрасні! Прекрасна донька, чоловік, прекрасний "костюм" і навіть сніг "прекрасний"! Дай Господь Вам сили зрозуміти усіх тих людей, що пишуть дурниці! Ви -красуня
  • Красота
  • Вера вы волшебны
  • Обожаю вас
  • Бешенная энергетика от вас
  • Как же я люблю такие милые фото. Вы подходите друг другу
  • Ох вы какие хорошие!! Сладкие
  • Я так рада за вас! Слава богу, это всё не правда!
  • Вы такие счастливые!! С Крещением Вас!!!
  • Счастья вам с Константином!
  • Красивая семья, няшки
  • Какие вы классные. счастья вам бесконечного

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, Вера Брежнева трогательно поздравила сестер-двойняшек с днем рождения.

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