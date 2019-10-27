"Воплотилась еще одна мечта": Осадчая и Горбунов очаровали яркими фото из Вены

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Звездная парочка наслаждается уикендом в столице Австрии

Катя Осадчая обожает путешествовать, поэтому они при любой возможности выбираются с мужем Юрием Горбуновым в какое-то интересное место. Иногда супруги берут с собой и маленького сына Ивана - однако пока что только в поездки на море, для всего остального ему еще нужно подрасти. Шоумен признавался, что рождение ребенка очень его изменило - теперь все свободное время он хочет проводить с семьей и мечтает в будущем объехать с ними весь мир. А пока что парочка решила насладиться последними теплыми осенними днями в столице Австрии Вене.

Катя и Юрий с удовольствием делятся на своих Instagram-страничках моментами из своей активной поездки. Супруги много гуляют по городу, наслаждаясь восхитительной венской архитектурой, а также вкусной местной едой. Осадчая также поделилась, что исполнилась еще одна ее мечта - они с мужем побывали в музее Бельведер, где посмотрели на картины всемирно известных художников, среди которых и Густав Климт.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая опубликовала красочные кадры, на которых она запечатлена в красивейшем саду и парке возле музея и непосредственно внутри.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Пару кадров того, как они приобщались к прекрасному, показал и Горбунов.

Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Belvedere day. Втілилася ще одна музейна мрія - Клімт. В Відні я була безліч разів, але до Бельведера часу доїхати не було. Прекрасний день і неймовірна експозиція. В експозиції і Моне, і Шилє і Ван Гог і неймовірні роботи Лакруа і Кнаппа. Завітайте, якщо буде нагода", - рассказала счастливая Катерина.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Для прогулки она выбрала белые брюки с лампасами, красную футболку и джинсовую курточку, дополнив образ солнцезащитными очками - с погодой им явно повезло.

В комментариях пользователи сети умиляются милой паре, а также желают им отличного отдыха и делятся своими впечатлениями от посещения Бельведера.

Щастя вам!

Катруся просто красуня

Катерино вам без Макіяжу набагато краще

Раньше "поцелуй" висел на стене из черного бархата, было эффектнее) после увиденного, это моя любимая картина

Какие молодцы

Така чарівна погода і чарівне місце за вікном! Вам дуже пасує!

Круто

Самий гарний експонат - то є ви. Друзі, згодни зі мною?

Ви чудова пара. Завжди захоплююся вами

Какие ви милые

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая с Юрием Горбуновым рассказали о неожиданных встречах в Вене.

К слову, Катя Осадчая удивила неожиданным перевоплощением и предстала в образе роковой брюнетки.