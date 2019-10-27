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"Воплотилась еще одна мечта": Осадчая и Горбунов очаровали яркими фото из Вены

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.10.2019 - 12:01
"Воплотилась еще одна мечта": Осадчая и Горбунов очаровали яркими фото из Вены
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Звездная парочка наслаждается уикендом в столице Австрии

Катя Осадчая обожает путешествовать, поэтому они при любой возможности выбираются с мужем Юрием Горбуновым в какое-то интересное место. Иногда супруги берут с собой и маленького сына Ивана - однако пока что только в поездки на море, для всего остального ему еще нужно подрасти. Шоумен признавался, что рождение ребенка очень его изменило - теперь все свободное время он хочет проводить с семьей и мечтает в будущем объехать с ними весь мир. А пока что парочка решила насладиться последними теплыми осенними днями в столице Австрии Вене.

Катя и Юрий с удовольствием делятся на своих Instagram-страничках моментами из своей активной поездки. Супруги много гуляют по городу, наслаждаясь восхитительной венской архитектурой, а также вкусной местной едой. Осадчая также поделилась, что исполнилась еще одна ее мечта - они с мужем побывали в музее Бельведер, где посмотрели на картины всемирно известных художников, среди которых и Густав Климт.

&quot;Воплотилась еще одна мечта&quot;: Осадчая и Горбунов очаровали яркими фото из Вены

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая опубликовала красочные кадры, на которых она запечатлена в красивейшем саду и парке возле музея и непосредственно внутри.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Пару кадров того, как они приобщались к прекрасному, показал и Горбунов.

&quot;Воплотилась еще одна мечта&quot;: Осадчая и Горбунов очаровали яркими фото из Вены&quot;Воплотилась еще одна мечта&quot;: Осадчая и Горбунов очаровали яркими фото из Вены

Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Belvedere day. Втілилася ще одна музейна мрія - Клімт. В Відні я була безліч разів, але до Бельведера часу доїхати не було. Прекрасний день і неймовірна експозиція. В експозиції і Моне, і Шилє і Ван Гог і неймовірні роботи Лакруа і Кнаппа. Завітайте, якщо буде нагода", - рассказала счастливая Катерина.

&quot;Воплотилась еще одна мечта&quot;: Осадчая и Горбунов очаровали яркими фото из Вены

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Для прогулки она выбрала белые брюки с лампасами, красную футболку и джинсовую курточку, дополнив образ солнцезащитными очками - с погодой им явно повезло.

В комментариях пользователи сети умиляются милой паре, а также желают им отличного отдыха и делятся своими впечатлениями от посещения Бельведера.

  • Щастя вам!
  • Катруся просто красуня
  • Катерино вам без Макіяжу набагато краще
  • Раньше "поцелуй" висел на стене из черного бархата, было эффектнее) после увиденного, это моя любимая картина
  • Какие молодцы
  • Така чарівна погода і чарівне місце за вікном! Вам дуже пасує!
  • Круто
  • Самий гарний експонат - то є ви. Друзі, згодни зі мною?
  • Ви чудова пара. Завжди захоплююся вами
  • Какие ви милые

&quot;Воплотилась еще одна мечта&quot;: Осадчая и Горбунов очаровали яркими фото из Вены

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая с Юрием Горбуновым рассказали о неожиданных встречах в Вене.

К слову, Катя Осадчая удивила неожиданным перевоплощением и предстала в образе роковой брюнетки.

Счастливые Осадчая с Горбуновым рассказали о неожиданных встречах в Вене "Невероятная брюнетка": Катя Осадчая поразила кардинальной сменой имиджа
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбуновотдых
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