Волшебные красавицы: Ольга Сумская очаровала сеть фото с дочками и мамой

Актриса поделилась трогательным фото с празднования Дня матери
Известная актриса Ольга Сумская не устает восхищать поклонников своей неувядающей красотой, цветущим внешним видом и роскошной фигурой, а также отменным чувством стиля. Свои прекрасные гены она явно передала и своим двоим дочерям, которые также выросли настоящими красотками. В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечался День матери - артистка провела праздник вместе со своей мамой и дочурками и поделилась в Instagram трогательными семейными кадрами.
На первом фото Ольга запечатлена с детьми - 28-летней Антониной и 17-летней Анной. Они нежно прижались друг к другу, а в руках держат торт с надписью "Мамочке" - вероятно, девушки испекли его для звездной мамы.
Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)
Поклонники уже не раз отмечали поразительное сходство Тони с мамой, которые действительно выглядят будто сестры. А вот младшая Аня больше похожа на своего отца, Виталия Борисюка.
Фото: дочери Ольги Сумской Антонина и Анна (instagram.com/olgasumska)
Также Сумская показала свою маму Анну Ивановну - жеyщина в нарядном желтом платье с удовольствием позировала с праздничным угощением.
Фото: мама Ольги Сумской (instagram.com/olgasumska)
"З ДНЕМ МАТЕРІ, ДРУЗІ! Сьогодні святкуємо разом з БЕРЕГИНЕЮ ГАННОЮ ІВАНІВНОЮ! Це щастя! Привітайте своїх МАТУСЬ!" - подписала милые снимки актриса.
Отметим, что Антонина живет в Москве и не так часто видится с семьей, потому время, проведенное вместе, особенно ценное.
Подписчики пришли в восторг от очаровательных кадров и оставили звездному семейству множество комплиментов, уверяя, что все они просто сказочные красотки, а также поздравляя с праздником.
Напомним, ранее Ольга Сумская показала закадровые снимки с совместной фотосессии с дочерьми для журнала.
Мы также писали, что Ольга Сумская восхитила роскошным платьем-вышиванкой на праздничных семейных фото, сделанных на Пасху.
Кстати, Ольга Сумская показала себя в 14 лет. Многие фаны отметили, что на этом снимке она очень похожа на младшую дочь Анну.