Волшебные красавицы: Ольга Сумская очаровала сеть фото с дочками и мамой

Известная актриса Ольга Сумская не устает восхищать поклонников своей неувядающей красотой, цветущим внешним видом и роскошной фигурой, а также отменным чувством стиля. Свои прекрасные гены она явно передала и своим двоим дочерям, которые также выросли настоящими красотками. В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечался День матери - артистка провела праздник вместе со своей мамой и дочурками и поделилась в Instagram трогательными семейными кадрами.

На первом фото Ольга запечатлена с детьми - 28-летней Антониной и 17-летней Анной. Они нежно прижались друг к другу, а в руках держат торт с надписью "Мамочке" - вероятно, девушки испекли его для звездной мамы.

Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

Поклонники уже не раз отмечали поразительное сходство Тони с мамой, которые действительно выглядят будто сестры. А вот младшая Аня больше похожа на своего отца, Виталия Борисюка.

Фото: дочери Ольги Сумской Антонина и Анна (instagram.com/olgasumska)

Также Сумская показала свою маму Анну Ивановну - жеyщина в нарядном желтом платье с удовольствием позировала с праздничным угощением.

Фото: мама Ольги Сумской (instagram.com/olgasumska)

"З ДНЕМ МАТЕРІ, ДРУЗІ! Сьогодні святкуємо разом з БЕРЕГИНЕЮ ГАННОЮ ІВАНІВНОЮ! Це щастя! Привітайте своїх МАТУСЬ!" - подписала милые снимки актриса.

Отметим, что Антонина живет в Москве и не так часто видится с семьей, потому время, проведенное вместе, особенно ценное.

Подписчики пришли в восторг от очаровательных кадров и оставили звездному семейству множество комплиментов, уверяя, что все они просто сказочные красотки, а также поздравляя с праздником.

"Все красавицы и умницы, так держать!!! С днем Матери, будьте счастливы"

"Вітаю з святом Днем матері! Які ви всі гарненькі!"

"Счасливая мама, счасливые дети!!! Любви, добра и огромного женского счастья и пускай мужчины носят на руках таких красавиц!!!"

"Три сестры на первом фото!"

"Красавицы!!!"

"Які у Вас красиві діти"

"Какая волшебная красавица Ваша старшая дочь, Оля, какое лицо!!!! С праздником!"

"Оля, Вы старша сестра цим красуням!"

"Ганнусі дуже личать окуляри! Просто неймовірна красуня"

"Боже, яка красуня мама!!! Здоров,я вашій матусі!!!"

"Дівчата.... Ви чудові! Неймовірні! Здоров'я вашій берегині!"

"Найкрасивiша жiнка Украiни на всi часи"

"Какие же вы все красивые"

Напомним, ранее Ольга Сумская показала закадровые снимки с совместной фотосессии с дочерьми для журнала.

Мы также писали, что Ольга Сумская восхитила роскошным платьем-вышиванкой на праздничных семейных фото, сделанных на Пасху.

Кстати, Ольга Сумская показала себя в 14 лет. Многие фаны отметили, что на этом снимке она очень похожа на младшую дочь Анну.