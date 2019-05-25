"Волшебная семья": жена MONATIK'а очаровала стильным фото с мужем

Дмитрий Монатик - один из образцов примерного семьянина и любящего супруга в украинском шоу-бизнесе. Артист тщательно оберегает жизнь своей семьи от излишнего внимания и не показывает лица сыновей, однако с удовольствием появляется с супругой Ириной Демичевой на светских мероприятиях. Так, жена музыканта очаровала фанов эффектным фото с любимым мужем.

Пара побывала на открытии именной звезды MONATIK'а на Аллее звезд в Киеве. На снимке Дмитрий и Ирина сидят за столиком в кафе в стильных нарядах - певец в элегантном синем костюме, а его супруга в белом платье с черным поясом.

Фото: Дмитрий Монатик с женой Ириной (instagram.com/irinademicheva)

"Сегодня на "Аллее звезд" в Киеве открыли звезду в честь самого лучшего человека и артиста нашей современности @monatik_official, по моему мнению. #7. такое прекрасное, счастливое и очень символическое число. #MONATIKзвучит и делает мир прекраснее", - трогательно подписала публикацию девушка.

Демичева также выложила несколько снимков с события, на которых счастливый Монатик позирует у своей звезды, а также с поклонниками.

Фото: Дмитрий Монатик получил звезду на Аллее звезд в Киеве (instagram.com/irinademicheva)

Подписчики оставили много умиленных комментариев, называя их очень красивой парой и лучезарной семьей, а также поздравляя с таким достижением.

"Вы прекрасные"

"Поздравляю, потрясающие!"

"Мои любимые! Поздравляю!!! Абсолютно заслуженно!"

"Какие вы классные"

"Вы очень красивая пара. Пример и вдохновение для многих"

"Какая приятная новость!!! Улыбаюсь"

"Волшебная лучезарная семья! Люблю вас очень!"

"Отличные новости и наши поздравления"

"Дима самый лучший!!! Всегда!"

"Любимки, спасибо вам, что так нежно и красиво кружите наши сердца"

"Безмежно гарні та неповторні"

"От вас веет любовью и счастьем! И очень заряжает. Красиво! "

"Заслуженно!!! Причем уже давно! Поздравляю гений!"

"От души поздравляю самого душевного Человека!!"

Напомним, MONATIK очаровал сеть редким фото с женой из Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что Наталья Могилевская раскрыла эксклюзивные подробности о MONATIK'е.

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