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"Волочкова плачет": Лобода поразила сеть идеальным вертикальным шпагатом

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.11.2019 - 09:28
"Волочкова плачет": Лобода поразила сеть идеальным вертикальным шпагатом
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица рассказала о своем распорядке дня на ближайшую неделю

У Светланы Лободы не так уж часто выпадает возможность отдохнуть, поэтому певица при любой возможности старается совместить работу с небольшим релаксом. К примеру, на днях она выступала в Дубае и успела немного позагорать на пляже - а заодно и взволновать поклонников видеороликом своего зажигательного танца в бикини. Сейчас же артистка вновь вернулась к работе и рассказала на своей странице в Instagram, какие дела ждут ее в ближайшую неделю.

Важная часть жизни Светланы - это спорт, ведь ей необходимо поддерживать себя в форме. И это у нее получается просто прекрасно, что она доказала новым фото в своем аккаунте, на которых демонстрирует потрясающую растяжку. Лобода запечатлена в спортивном зале в идельном вертикальном шпагате - одна нога певицы закреплена наверху в специальном приспособлении, а сама она опирается руками на стол.

Для утренней тренировки исполнительница выбрала лосины и черный спортивный топ, а на лице ее нет ни грамма макияжа.

&quot;Волочкова плачет&quot;: Лобода поразила сеть идеальным вертикальным шпагатом

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"встаю рано. спорт и студия . вот что меня ждёт на этой неделе ежедневно.
заканчиваю альбом. #ноябрьбудетжарким", - поделилась Лобода.

&quot;Волочкова плачет&quot;: Лобода поразила сеть идеальным вертикальным шпагатом

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Впечатленные подписчики засыпали ее восхищенными комплиментами, некоторые даже сравнили артистку с балериной Анастасией Волочковой, отметив, что Светлана намного круче.

  • Супер!!! Прям тоже хочу такую растяжку
  • Волочкова плачет - Светлана
  • Вот это да
  • Ой,такая классная
  • Круто, какая же умница !!!!
  • Какая вы красивая, а растяжка супер)
  • Сердце разрывается... просто Богиня
  • Круто! Трудяжка
  • Ух, гимнастка)))
  • Отличное применение пилатес оборудования «кадиллак»!
  • У волочковой конкурент созрел
  • Умничкаааааа
  • Грациозная женщина

&quot;Волочкова плачет&quot;: Лобода поразила сеть идеальным вертикальным шпагатом

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода вызвала фурор пикантным фото в ярком кожаном костюме и лифчике.

Светлана Лобода в микробикини соблазнила будоражащим танцем и "хищным" образом В лифчике и ярком костюме: Светлана Лобода взбудоражила откровенным фото
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