"Волочкова плачет": Лобода поразила сеть идеальным вертикальным шпагатом

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица рассказала о своем распорядке дня на ближайшую неделю

У Светланы Лободы не так уж часто выпадает возможность отдохнуть, поэтому певица при любой возможности старается совместить работу с небольшим релаксом. К примеру, на днях она выступала в Дубае и успела немного позагорать на пляже - а заодно и взволновать поклонников видеороликом своего зажигательного танца в бикини. Сейчас же артистка вновь вернулась к работе и рассказала на своей странице в Instagram, какие дела ждут ее в ближайшую неделю.

Важная часть жизни Светланы - это спорт, ведь ей необходимо поддерживать себя в форме. И это у нее получается просто прекрасно, что она доказала новым фото в своем аккаунте, на которых демонстрирует потрясающую растяжку. Лобода запечатлена в спортивном зале в идельном вертикальном шпагате - одна нога певицы закреплена наверху в специальном приспособлении, а сама она опирается руками на стол.

Для утренней тренировки исполнительница выбрала лосины и черный спортивный топ, а на лице ее нет ни грамма макияжа.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"встаю рано. спорт и студия . вот что меня ждёт на этой неделе ежедневно.

заканчиваю альбом. #ноябрьбудетжарким", - поделилась Лобода.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Впечатленные подписчики засыпали ее восхищенными комплиментами, некоторые даже сравнили артистку с балериной Анастасией Волочковой, отметив, что Светлана намного круче.

Супер!!! Прям тоже хочу такую растяжку

Волочкова плачет - Светлана

Вот это да

Ой,такая классная

Круто, какая же умница !!!!

Какая вы красивая, а растяжка супер)

Сердце разрывается... просто Богиня

Круто! Трудяжка

Ух, гимнастка)))

Отличное применение пилатес оборудования «кадиллак»!

У волочковой конкурент созрел

Умничкаааааа

Грациозная женщина

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода вызвала фурор пикантным фото в ярком кожаном костюме и лифчике.