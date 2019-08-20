"Волочкова отдыхает": Лобода в Турции грациозно села на шпагат

Лобода, после рождения ребенка, быстро привела свою фигуру в форму, чем не упускает возможности похвастаться
Светлана Лобода, которая скрывает свое семейное положение и похоже, что сама воспитывает двух дочек, фото которых регулярно публикует в своем Instagram, не упускает возможности продемонстрировать результаты тренировок. Звезда довольно быстро вернулась к объемам, которые у нее были до беременности второй дочкой Тильдой и похоже, что некоторые показатели даже улучшила. По крайней мере в ее блоге не часто можно было увидеть гимнастические трюк, которые теперь Светлана не прочь показать своим подписчикам.
Кадр из Турции, на котором Светлана занимается на свежем воздухе без макияжа, привлек ее фолловеров умопомрачительной растяжкой звезды. Светлана легко сидит на шпагате, грациозно выгнув спину.
"Готовимся к концерту!" - скромно подписала неожиданный кадр певица.
Поклонники творчества Светланы не смогли остаться равнодушными к такому снимку, который открыл новые грани артистки и активно прокомментировали фото. Первой отметилась подруга Лободы — гимнастка Лилия Подкопаева, которая точно знает толк в шпагатах.
Остальные подписчики были солидарны со спортсменкой, о чем и написали под фото.
Кстати, поклонники недавно оценили экспромт звезды. Светлана Лобода решила устроить распевку на столе в гримерке, так певица репетировала перед концертом.
Напомним, украинская певица Светлана Лобода после насыщенного концертного тура решила немного отдохнуть и устроила себе европейские каникулы. Артистка побывала в Риме и Монако.
К слову, Светлана Лобода с дочкой умилили поклонников внезапным перевоплощением в кошек. Фанаты оценили образы и усыпали знаменитость комплиментами.