"Волновался не зря": Холостяк 9 рассказал о впечатляющем сюрпризе от любимой

Любимая удивила Никиту своим креативным подходом
Холостяк 9 Никита Добринин и его возлюбленная Даша Квиткова наслаждаются насыщенной поездкой на Бали. Пара решила не останавливаться в одном отеле, а объездить остров и посмотреть все его достопримечательности и природные красоты. Так, влюбленные постоянно меняют местоположение, что позволяет им наслаждаться новыми удивительными видами и увидеть Бали с разных сторон. Например, пара встала в 3 утра для того, чтобы отправиться на экскурсию на рисовое поле и успела устроить романтический фотосет. Примечательно, что перед Новым Годом Никита праздновал день рождения, который выпал на 30 декабря. Пара встретила праздник в Буковели, но Даша все же успела дома, в Киеве, приготовить для любимого приятный сюрприз.
Так, между полетом на Бали и "рабочим" Новым годом в украинских Карпатах девушке удалось выкроить время, проявить креатив и устроить для Никиты незабываемый праздник.
"Дома она надела мне повязку на глаза и так в темноте мы ехали час в такси на секретную локацию. До конца ничего не понимал. Ехал и волновался. И волновался я не зря. Столько друзей, столько сюрпризов. Безумно был рад видеть всех, кто ещё не умчал из Киева, было супер приятно прочитать и каждое ваше пожелание в инста. Отдельное спасибо моей любимой @kvittkova, которая готовила эту вечеринку с крутейшей командой профи. Благодаря вам эту ночь я вспоминаю и здесь на Бали", - поделился своими впечатлениями экс-холостяк.
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова с друзьями (instagram.com/nikitadobrynin)
Также он показал несколько фото в большой компании друзей, а также романтический снимок вместе с любимой на фоне… ковра. Никита нежно обнял Дашу сзади и прикрыл глаза от прилива нежности ко второй половинке.
Поклонники пары моментально оценили старания девушки и оставили немало восторженных отзывов по поводу необычного и запоминающегося торжества.
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Напомним, что Даша Квиткова трепетно поздравила любимого с днем рождения и устроила для него фото- и видеомарафон с пожеланиями.