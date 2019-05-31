"Волнительный день": Сумская в вышиванке спела на последнем звонке дочери

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Актриса и ее муж выступили на празднике младшей дочки

Вот и настал конец мая, а вместе с ним и пора последних звонков в украинских школах. В большинстве из них он прозвучал для 11-классников в пятницу, 31 мая. В этом году заканчивает школу и младшая дочь известной актрисы Ольги Сумской Анна. Конечно же, артистка вместе с мужем Виталием Борисюком побывала на празднике. Трогательными фото и видео она поделилась на своей странице в Instagram.

Аня выбрала для торжественного дня белую блузку и короткий черный сарафан, поверх которого надела традиционную ленточку выпускника. Дополнили образ девочки белые кроссовки на массивной подошве. Волосы она оставила распущенными.

Фото: Ольга Сумская с мужем и дочерью Анной (instagram.com/olgasumska)

Ее звездная мама отдала предпочтение сине-голубой вышиванке в пол. Папа также был в вышиванке, а также черных брюках и сером пиджаке. На семейных фото они просто-таки светятся от счастья и гордости за своего ребенка.

Фото: Ольга Сумская с мужем и дочерью Анной (instagram.com/olgasumska)

Более того, знаменитость вместе с супругом лично поздравила всех выпускников школы их дочери и даже исполнили для них песню про Украину.

Видео: Ольга Сумская с мужем выступили на последнем звонке дочки Анны (instagram.com/olgasumska)

"Хвилюючий день. Останній дзвінок! Прощавай, рідна школа! Вітаємо, Ганнуся, рідненька наша доця, із закінченням 11го класу! Дякуємо нашим вчителям, прекрасному колективу #106школа !" - прокомментировала растроганная Сумская.

Фото: Ольга Сумская с мужем пришла на последний звонок дочери (instagram.com/olgasumska)

Подписчики Ольги оставили множество умиленных комментариев, отметив, что Аня очень похожа на папу, и желая ей удачи во взрослой жизни.

"Папина доця)"

"Дочечка в папулю, светлой удачной дорожки во взрослой жизни, молодцы родители, дети хорошие"

"В добрый час! Наверное, еще одна артистка будет! Удачи!"

"Пані Олю, дуже гарна сукня і Вам дуже пасує!"

"Вітаю вашу донечку і вас також з закінченням школи. Щасливоі дороги в житті"

"Дуже гарна пісня, неперевершене таке щире виконання"

"Я думала что макс 9 класс закончила. Такая у вас девочка милая. И вы как сестра"

"Удачи и успеха вам!!! Фото супер!"

"Как на папу похожа. Доченька красавица, пусть светлой будет ее дорога, а родной дом будет надежным тылом"

"Вiтаю, спiвали дуже гарно та весело)))"

"Дуже красива родина!"

Напомним, Ольга Сумская рассказала о маленькой внучке, которую родила ее старшая дочь Антонина Паперная.

Ранее 52-летняя Ольга Сумская в платье-вышиванке восхитила сеть.

К слову, Ольга Сумская продемонстрировала закадровые фото съемок с дочками для известного издания. Старшая Антонина невероятно похожа на свою звездную маму, что неоднократно отмечали фанаты артистки.