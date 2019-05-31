"Волнительный день": Сумская в вышиванке спела на последнем звонке дочери

Актриса и ее муж выступили на празднике младшей дочки
Вот и настал конец мая, а вместе с ним и пора последних звонков в украинских школах. В большинстве из них он прозвучал для 11-классников в пятницу, 31 мая. В этом году заканчивает школу и младшая дочь известной актрисы Ольги Сумской Анна. Конечно же, артистка вместе с мужем Виталием Борисюком побывала на празднике. Трогательными фото и видео она поделилась на своей странице в Instagram.
Аня выбрала для торжественного дня белую блузку и короткий черный сарафан, поверх которого надела традиционную ленточку выпускника. Дополнили образ девочки белые кроссовки на массивной подошве. Волосы она оставила распущенными.
Фото: Ольга Сумская с мужем и дочерью Анной (instagram.com/olgasumska)
Ее звездная мама отдала предпочтение сине-голубой вышиванке в пол. Папа также был в вышиванке, а также черных брюках и сером пиджаке. На семейных фото они просто-таки светятся от счастья и гордости за своего ребенка.
Фото: Ольга Сумская с мужем и дочерью Анной (instagram.com/olgasumska)
Более того, знаменитость вместе с супругом лично поздравила всех выпускников школы их дочери и даже исполнили для них песню про Украину.
Видео: Ольга Сумская с мужем выступили на последнем звонке дочки Анны (instagram.com/olgasumska)
"Хвилюючий день. Останній дзвінок! Прощавай, рідна школа! Вітаємо, Ганнуся, рідненька наша доця, із закінченням 11го класу! Дякуємо нашим вчителям, прекрасному колективу #106школа !" - прокомментировала растроганная Сумская.
Фото: Ольга Сумская с мужем пришла на последний звонок дочери (instagram.com/olgasumska)
Подписчики Ольги оставили множество умиленных комментариев, отметив, что Аня очень похожа на папу, и желая ей удачи во взрослой жизни.
Напомним, Ольга Сумская рассказала о маленькой внучке, которую родила ее старшая дочь Антонина Паперная.
Ранее 52-летняя Ольга Сумская в платье-вышиванке восхитила сеть.
К слову, Ольга Сумская продемонстрировала закадровые фото съемок с дочками для известного издания. Старшая Антонина невероятно похожа на свою звездную маму, что неоднократно отмечали фанаты артистки.