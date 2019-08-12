Волнительные изгибы: Катя Осадчая в бикини показала точеную фигуру под шум волн

Катя Осадчая не устает от отдыха на Турецкой Ривьере, где она вот уже две недели наслаждается отпуском с мужем Юрием Горбуновым. Еще бы – потрясающие морские пейзажи, мягкий климат, теплая вода и ласковое солнце. А еще и вкусная еда, которая заставила теледиву на время забыть о диете и соблазниться на лакомства, например, аппетитное мороженное. Правда, это нисколько не навредило ее стройной фигуре. Свои точеные формы Катя решила продемонстировать в Instagram подписчикам, позируя в бикини.

Ведущая сидит спиной к камере у самой кромки моря. На ней – черный купальник бикини, который подчеркнул ее стройные формы – осиную талию и округлые бедра. Легкая волна с шумом накатила на берег и слегка накрыла Катаю, которая в этот момент повернулась в профиль.

"Море спокойствия", - оставила она подпись к умиротворяющему кадру на английском языке.

Поклонники телезвезды оценили ролик с ее участием. Они признались, что ощущают релакс от одного только просмотра короткого видео и пожелали Кате хорошего отдыха.

Море и красуня!

Получаю релакс только от одного вида

Катю, як шикарно! Гарного відпочинку!

Ой, класс!

Здорово!

Красота!

Шикарно!

Релакс

Кайф, вечно бы так и сидеть!

Головне щастлива!

Скриншот комментариев ( instagram.com/kosadcha)

В сториз счастливая теледива опубликовала фото в купальнике. Она улыбается в камеру и релаксирует в прозрачной бирюзвой воде. Также Катя показаала образ в кружевном невесомом белоснежном платье с открытыми плечами.

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая уже демонстрировала лук в этом наряде, сверкнув стройными ножками.

Также Катя Осадчая покрасовалась на фоне живописных турецких видов и показала воздушный образ в прозрачном сарафане и шляпе.