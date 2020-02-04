"Водится за мной грешок": Екатерина Кухар призналась в слабостях и поделилась жизненными кредо

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина рассказала о своей мудрой жизненной философии

Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов находятся на больших гастролях во Франции. Здесь прима-балерина встретила и свой 38-й день рождения, который праздновала 18 января. Она рассказала, что уже десять лет подряд празднует знаменательную дату во Франции, и каждый раз муж удивляет ее приятными сюрпризами. Теперь же прима-балерина решила поговорить с поклонниками по душам и ответить в Instastories на их вопросы.

Так, Екатерина признается, что иногда позволяет себе "запрещенку": картошку фри, бургер или булочку на ночь. Кстати, сердце красавицы ее будущий муж Александр Стоянов завоевал именно благодаря сладостям, которыми "соблазнил" очаровательную коллегу.

Также она призналась в еще одной слабости – судья Танцев со звездами не слишком пунктуальна и может опоздать на деловую встречу.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Водится за мной такой грешок... Я регулярно опаздываю, как настоящая женщина, но стараюсь делать это в рамках дипломатических опозданий", - уточняет Еккатерина.

А вот на сцену она всегда выходит вовремя:"На сцену я никогда не опаздывала. Это самый страшный сон для балерины. Когда-то на гастролях у нас задержали авиарейс и было такое, что мы забежали в театр за полчаса до начала спектакля. Это был сумасшедший стресс..."

Кстати, Екатерине приходилось сталкиваться в жизни с нечестной конкуренций. Кроме того, ее даже посещали мысли бросить балет – в ее жизни были ситуации, когда опускались руки.

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Таких ситуаций было много в моей жизни. Мне никогда не давалось легко то, чего мне больше всего хотелось… Но я всегда находила в себе жизненные силы вставать и идти дальше!" - делится Кухар.

Она также не завидует коллегам, а старается учится у лучших. "Слава Богу, я лишена этого чувства! Каждый человек, которого я встречала на протяжении жизни, в чем-то меня превосходит. Я готова и рада этому учиться", - говорит прима-балерина.

"Когда-то, еще в детстве, один важный для меня человек сказал: "Маленькие женщины созданы для любви, а большие – для работы". Более того, маленьких женщин всегда носят на руках и делает невероятно сложные поддержки..." - ответила Екатерина на вопрос о своем невысоком росте.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

На сцене с Кухар случались и казусы: "На одном из спектаклей "Лесная песня", когда я спасала Лукаша из болота, на нас рухнула дерево на сцене».

Прима-балерина относится к жизни и творчеству философски. "Думаю, творчество, как и жизнь - и это своеобразный путь. В нем не может быть поражений. Нужно смотреть на это по-другому, как на "школу", которую ты проходишь. Человек не робот, ему свойственны ошибки но их важно правильно трактовать и делать выводы!" - убеждена она.

Ранее Екатерина Кухар призналась, что поспособствовало воспитанию ее характера и любви к перфекционизму.