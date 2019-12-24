Внучка Ротару примчалась из США в Киев по важному делу: стала известна причина

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Евдокименко поделилась счастливыми кадрами из Киева

Внучка Софии Ротару, юная красавица Соня Евдокименко, живет и учиться в Нью-Йорке – она поступила в престижную Школу дизайна Parsons School of Design, выпускниками которой были звезды первой вечеличины в индустрии мод. Девушка поселилась на Манхэттене и в свободное время начала снимать влоги о своем времяпровождении в США. София регулярно делится новостями с подписчиками на страничке в Instagram. Так, она сообщила, что собралась на новогодние праздники в Киев, где намерена провести рождественские каникулы в кругу родных и близких.

Девушка вылетила из нью-йоркского аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди и направилась в Амстердам, откуда после пересадки полетела в Киев. В столице Украины ее встретили мама Светлана Евдокименко и папа Руслан Евдокименко.

Для перелета девушка предпочла удобный и практичный ансамбль – длинный вязанный кардиган нежного пудрового оттенка, украшенный орнаментом и светлые штаны.

Фото: Соня Евдокименко с мамой (instagram.com/iamsofiaeve)

Мама Сони, Светлана облачилась в роскошное платье-вишиванку и позировала рядом с дочерью, не скрывая счастливую улыбку. На своей странице в Instagram она опубликовала душевное фото семейной встречи.

Фото: Соня Евдокименко с мамой и папой (instagram.com/svetika)

Позже Соня показала несколько кадров из роскошного загородного дома, где проживает ее семья. На встречу хозяйке выбежал ее четырехлапый друг. Девушка не удержалась и записала с ним короткое видео.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, что Соня Евдокименко рассказала о жизни в Америке и своих планах на будущее. Так, девушка увлекается дизайном, музыкой, в свободное время много гуляет и занимается спортом. На первом месте у юной красавицы семья и родные. В будущем она также планирует создать крепкий союз с любимым человеком.