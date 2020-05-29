Вместе пока не живут: Слава Каминская рассказала о новом избраннике и его отношениях с ее детьми

После развода со своим мужем, хирургом Эдгаром Каминским солистка "НеАнгелов" Слава все свое свободное время посвящает детям - сыну Леону и дочке Лауре. На карантине они вместе готовили, мастерили всевозможные штуки, занимались спортом, а на днях после послабления режима самоизоляции выбрались на прогулку в Межигорье. При этом артистка не скрывает, что уже состоит в новых отношениях, однако личность избранника предпочитает держать в секрете. В интервью программе "Слава+" Каминская призналась, что новый любимый регулярно бывает в ее доме и отлично знаком с детьми.

"Ведь они живут с мамой и мой избранник видит их каждый день", - отметила певица.

Однако влюбленные пока не живут вместе - как раз таки из-за детей.

"Я не очень пока понимаю, как мне начать жить с ним. Перевозить детей в его пенаты - я не знаю, как это скажется на психике детей. Перевозить его в эту квартиру - это тоже будет странно. Поэтому, есть такие ловушки", - объяснила Слава.

Артистка также рассказала, что у детей сложились хорошие отношения с ее возлюбленным, однако для них он пока только "друг мамы".

"У меня дети не наблюдают такого, чтобы они могли подумать, что это их новый папа", - говорит Каминская.

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

5-летний Леон и 4-летняя Лаура также нашли общий язык и с новой избранницей ее экс-супруга Эдгара, совладелицей и арт-директором бренда Jean Gritsfeldt Ольгой Богатой.

"Они очень хорошо относятся к папиной девушке", - поделилась исполнительница.

Фото: Эдгар Каминский с дочкой (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Но рассказывать подробнее о своем любимом Слава отказалась - по ее мнению, счастье любит тишину.

"Я вон прошлые 5 лет уже рассказывала, нарассказывалась", - заявила певица.

Напомним, Слава из НеАнгелов показала детям мир "особой роскоши и богатства" на прогулке по Межигорью.