Влюбленные и счастливые: Холостяк 9 с возлюбленной устроили страстную фотосессию в белье

Никита Добрынин покорил поклонников эффектными кадрами с любимой
Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарина Квиткова не устают демонстрировать свои чувства - они регулярно делятся в сети романтическими совместными фото, а также рассказывают о своих отношениях и отвечают на вопросы поклонников. Девушка не раз признавалась, что ей очень повезло с партнером, ведь они прекрасно понимают друг друга и принимают такими, какие они есть.
Иногда парочка делится весьма пикантными снимками, не стесняясь показывать свою страсть. Никита выложил на своей страничке в Instagram несколько страстных кадров с возлюбленной, на которых они запечатлены в нижнем белье.
Так, на одном из фото Даша запрыгнула на спину парня, обхватив его руками за шею. Оба при этом весело смеются и выглядят очень счастливыми.
На другом снимке Добрынин держит избранницу на руках, а та обхватила его руками и ногами. Их лица очень близко друг к другу, будто вот-вот пара сольется в поцелуе.
Фото: Холостяк 9 Никита Добрынин и Дария Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)
"Наше самое доброе утро", - прокомментировал жаркие кадры Никита.
Фолловеры в который раз растрогались их любви и оставили много теплых отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)
Напомним, что ранее Холостяк 9 Никита Добрынин подвел итоги 2019 года и поделился пикантным фото с избранницей.