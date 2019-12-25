Влюбленные и счастливые: Холостяк 9 с возлюбленной устроили страстную фотосессию в белье

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарина Квиткова не устают демонстрировать свои чувства - они регулярно делятся в сети романтическими совместными фото, а также рассказывают о своих отношениях и отвечают на вопросы поклонников. Девушка не раз признавалась, что ей очень повезло с партнером, ведь они прекрасно понимают друг друга и принимают такими, какие они есть.

Иногда парочка делится весьма пикантными снимками, не стесняясь показывать свою страсть. Никита выложил на своей страничке в Instagram несколько страстных кадров с возлюбленной, на которых они запечатлены в нижнем белье.

Так, на одном из фото Даша запрыгнула на спину парня, обхватив его руками за шею. Оба при этом весело смеются и выглядят очень счастливыми.

На другом снимке Добрынин держит избранницу на руках, а та обхватила его руками и ногами. Их лица очень близко друг к другу, будто вот-вот пара сольется в поцелуе.

Фото: Холостяк 9 Никита Добрынин и Дария Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Наше самое доброе утро", - прокомментировал жаркие кадры Никита.

Фолловеры в который раз растрогались их любви и оставили много теплых отзывов.

Очень красивые

Какие нежные фото

Дуже класні

Такі солодкі фото))

Такі гарніііі

Суперские улыбки

Очень красивая пара ) берегите друг друга

Такі щирі

Какая классная фотосессия

Котіки

Ви дивовижна пара, така ніжна-ніжна. Спостерігати за вами - одне задоволення

Классные фото

Ааааа офигенные

Сколько нежности ,страсти , любви ,радости , единства и целостности ,уверенности и красоты !!!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, что ранее Холостяк 9 Никита Добрынин подвел итоги 2019 года и поделился пикантным фото с избранницей.