Влюбленные и счастливые: Алессандра Амбросио показала редкие кадры с бойфрендом

Алессандра Амбросио всегда открыто рассказывает миру как о своих карьерных достижениях, так и о личной жизни. Так, прошлой весной она окончательно рассталась с гражданским мужем, с которым ее связывало 13 лет отношений и двое детей – бизнесменом Джейми Мазуром. А уже летом окунулась в роман с основателем итальянского бренда одежды Alanui Николо Одди.

Папарацци то и дело заставали пару за совместными прогулками, где они целовались, обнимались и всячески демонстрировали свои чувства друг к другу. Впрочем, и официальные выходы в свет они начали совершать практически сразу. Похоже, в паре и по сей день царит гармония. Так, Николо сопровождал свою возлюбленную в поездке в Тайвань, где состоялась презентация новой линии люксового бренда Omega.

А на днях супермодель поделилась целой серией снимков с возлюбленным. По всей видимости, выходные у них прошли тихо и по-семейному уютно.

Алессандра Амбросио и Николо Одди (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра и Николо наслаждались солнцем, отдыхом и друг другом.

"Легко, как воскресное утро", – написала бразильская красотка. К слову, в этот раз бывший "ангел" Victoria's Secret, которая практически живет в купальнике, надела непривычный для поклонников наряд: полосатый джемпер и черно-белый платок с принтом. Ее бойфренд также был в белом свитере.

Супермодель Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

А следующий пост Алессандра посвятила дню рождения Николо. Под фото, где они смеются и обнимаются, она написала: "С днем рождения, Amore mio! Я люблю тебя безмерно"…

Алессандра Амбросио и Николо Одди (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Поклонники тут же засыпали пару лайками, сердечками и теплыми комментариями. "Идеальная пара", "Вы такие красивые…". В сториз модель опубликовала видео с вечеринки. Именины они отмечали в тесном семейном кругу с детьми Алессандры. Они веселились, задували свечи и пели песни. "С днем рождения, любовь моя", – подписала каждое из них 38-летняя знаменитость.

К слову, сам Николо на своей странице в Instagram не сильно активен. Но, тем не менее, редкие посты посвящены в основном именно Алессандре. Он нежно поздравил ее с днем рождения, которое было 11 апреля, а также опубликовал совместное фото с пляжа, которое подписал коротко и ясно: "Моя любовь".

Напомним, ранее Алессандра Амбросио соблазнила пляжными снимками в крошечном бикини и морском песке.

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